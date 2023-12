Pominął Świątek i się zaczęło. Wywołał burzę

Patrick Mouratoglou w latach 2012-2022 był trenerem Sereny Williams, a w trakcie kariery prowadził także m.in. Stefanosa Tsitsipasa, Holgera Rune i Simonę Halep. Francuz jako trener wygrał ze swoimi podopiecznymi aż 31 tytułów singlowych i jest uznawany za jednego z najlepszych w historii. Dzięki temu jego zdanie o świecie tenisa liczy się dla wielu fanów. Jednak teraz ci wytknęli mu brutalne pominięcie Igi Świątek i zderzyli się z jego tezą na temat żeńskiego tenisa.

Patrick Mouratoglou pominął Igę Świątek. Fani zareagowali ekspresowo. "Zbajglowała"

Mouratoglou przed rozpoczęciem kolejnego sezonu wskazał, że największą atrakcją w żeńskim tenisie będzie powrót Naomi Osaki. To właśnie czterokrotna zwyciężczyni Wielkich Szlemów ma być najgorętszym nazwiskiem całej stawki. Zdaniem Francuza zaraz obok niej można stawiać jedną z zawodniczek z czołówki, ale nie jest nią ani Iga Świątek, ani Aryna Sabalenka.

- Powrót Naomi to najlepsza możliwa informacja w żeńskim tenisie. Teraz będziemy mieć Osakę i Coco Gauff. Myślę, że to dwie supergwiazdy i to niezwykle ekscytujące. Oczywiście jest wiele innych tenisistek, ale te dwie zawodniczki to supergwiazdy. WTA potrzebuje supergwiazd. Spędziliśmy tak wiele wspaniałych lat z Sereną, Venus i Marią Szarapową - stwierdził Mouratoglou w rozmowie z Eurosportem.

Tym samym pominął wiele znanych i świetnych zawodniczek, a wśród nich Igę Świątek. Polka również jest supergwiazdą, co od razu wskazali fani w komentarzach. Nie zabrakło również docinek w sprawie słów Francuza i obnażenia ich w dosadny sposób.

"Tak, jest też Iga, która w ostatnich meczach 'zbajglowała' obie" - napisał jeden z fanów, dodając zdjęcie Świątek. Faktycznie liderka światowego rankingu w ostatnich meczach z Osaką i Gauff wygrywała sety do zera, co pokazuje jej siłę i dominację nad obiema zawodniczkami.

"Patrick nie jest największym fanem Igi. I to nie jest tajemnica. Jest zazdrosny, że nie jest jej trenerem, że nie reprezentuje jego Akademii. On dobrze wie, że Świątek jest największym talentem generacji" - pisze kolejna z fanek Polki.

Pojawiają się też głosy wyjaśnienia w sprawie słów znanego trenera. "Ma 100 procent racji. Są supergwiazdami, ponieważ ich nazwiska są powszechnie znane. Iga, choć odnosi duże sukcesy w sporcie, nie jest powszechnie znana, ani nie ma ofert i ekspozycji marketingowej marki, jakie mają Noami i Coco" - napisał jeden z fanów w wyjaśnieniu.

Być może Iga Świątek będzie miała kolejną szansę na zmierzenie się z obiema zawodniczkami już podczas Australian Open. To właśnie na pierwszym Wielkim Szlemie w 2024 roku do gry wrócić ma dawna liderka rankingu WTA, Naomi Osaka. Początek turnieju już 14 stycznia. Wcześniej najlepsze tenisistki świata zagrają w United Cup i turnieju WTA w Brisbane. Świątek uczestniczyć będzie w meczach reprezentacji Polski.