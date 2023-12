Problemy Carlosa Alcaraza przed Australian Open

Grudzień jest jedynym okresem w roku, gdy cykl ATP Tour jest uśpiony. Tenisiści są już po krótkich urlopach i aktualnie przygotowują się na kolejne jedenaście miesięcy rywalizacji. Pierwszy najważniejszy turniej już niedługo, gdyż w drugiej połowie stycznia tradycyjnie odbędzie się Australian Open.

Problemy Alcaraza przed Australian Open. Został bez trenera

Jednym z głównych faworytów do ostatecznego triumfu wśród panów będzie Carlos Alcaraz. Turniej w Melbourne jest jego najgorszym z Wielkich Szlemów, lecz grał tam tylko dwukrotnie. W 2021 roku w debiucie wielkoszlemowym doszedł do drugiej rundy, a rok później awansował etap dalej. Podczas tegorocznej edycji z gry wyeliminowała go kontuzja, jednakże dzięki temu nie broni żadnych punktów rankingowych i przy dobrym wyniku będzie mógł zacząć poważnie myśleć o powrocie na fotel lidera męskiego tenisa.

O dobry wynik w Australian Open będzie jednak o tyle trudno, że 20-latek będzie musiał radzić sobie bez pomocy swojego szkoleniowca Juana Carlosa Ferrero. To były numer jeden na świecie, a obecnie główny trener Carlosa Alcaraza. Prowadzi go od początku jego poważnej przygody tenisowej. Dokładnie od 2018 roku.

Jak informuje "Marca", Juan Carlos Ferrero przeszedł niedawno operację artroskopii kolana, co sprawia, że jego poruszanie się jest utrudnione i nie będzie mógł wsiąść do samolotu, lecącego nie tylko na Antypody, ale także na inne istotne turnieje. Szkoleniowca Alcaraza zabraknie aż do turnieju Indian Wells Masters 1000, który odbędzie się w dniach 6-17 marca. Hiszpan będzie tam bronił tytułu.

Juan Carlos Ferrero pomimo interwencji nie opuszcza obecnie żadnego treningu swojego zawodnika, który 8 grudnia rozpoczął pięciotygodniowy cykl przygotowawczy do nadchodzącego sezonu. 20-letni wicelider rankingu po świętach zagra w turnieju pokazowym w Arabii Saudyjskiej, gdzie będziemy mogli oglądać również Igę Świątek.