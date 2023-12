Polityczny bojkot! O 16-latce z Rosji znów głośno. Musiała grać finał z mężczyzną

Niemal od początku inwazji ukraińscy tenisiści nie podają rąk Rosjanom. Tak postępuje m.in. Marta Kostiuk. To właśnie ta zawodniczka wywołała spore kontrowersje podczas tegorocznego WTA w Tokio, kiedy to nie chciała stanąć do wspólnego zdjęcia z Darią Kasatkiną. O krok dalej poszła podczas turnieju pokazowego we francuskiej miejscowości Bourg-de-Peage. Odmówiła bowiem gry z... Mirrą Andriejewą. To zmusiło organizatorów eventu do podjęcia zaskakującej decyzji.

Marta Kostiuk zbojkotowała mecz z Mirrą Andriejewą. Rosjanka musiała więc zagrać... z mężczyzną. Poniosła porażkę

Pierwotnie Kostiuk nie znalazła się na liście uczestniczek imprezy. W ostatniej chwili zastąpiła na niej kontuzjowaną Donnę Vekić, a więc obrończynię tytułu. Los tak chciał, że w finale Ukrainka miała zmierzyć się z 16-letnią Rosjanką. Ostatecznie do tego starcia nie doszło, ponieważ "ze względu na kontekst geopolityczny" Kostiuk zrezygnowała z gry. Organizatorzy szukali zastępstwa, ale bez sukcesów.

W związku z tym zdecydowali się na dość zaskakujący ruch, o czym poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Podjęliśmy decyzję, by to Yanis Ghazouani Durand konkurował z cudowną, młodą Mirrą Andriejewą. Dziękujemy za zrozumienie" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

W niedzielę na francuskich kortach doszło więc do nietypowego starcia. Po przeciwnym stronach siatki stanęły osoby odmiennej płci. Finalnie zwycięstwo odniósł Yanis Ghazouani Durand (7:5, 6:2), a więc 1145. zawodnik rankingu ATP, choć to Rosjanka lepiej rozpoczęła rywalizację. Wygrała dwa pierwsze gemy, ale rywal szybko odrobił straty i przejął kontrolę na korcie.

Historia zna podobne pojedynki jak Andriejewej z Yanisem Ghazouanim Durandem

Nie był to pierwszy mecz w historii, w którym kobieta walczyła z mężczyzną. Do najsłynniejszego należał pojedynek Billie Jean King z Bobbym Riggsem z 1973 roku. Wówczas Amerykanka przegrała, ale cztery miesiące później udanie zrewanżowała się rywalowi. Słynne było też starcie Jimmy'ego Connorsa z Martiną Navratilovą - wówczas triumfował tenisista.

Mirra Andriejewa to objawienie ostatnich miesięcy. Rosjanka szturmem podbiła światowe korty, począwszy od turnieju WTA 1000 w Madrycie, gdzie dotarła do czwartej rundy. W późniejszych turniejach prezentowała się równie dobrze. Dodatkowo osiągnęła przyzwoite wyniki w imprezach wielkoszlemowych. W Roland Garros zagrała w III rundzie, a na Wimbledonie dotarła do 1/8 finału. Nieco gorzej poszło jej w US Open, gdzie w II rundzie uległa Coco Gauff, późniejszej triumfatorce. Tak dobre wyniki przełożyły się na skok w rankingu WTA. Obecnie zajmuje 57. miejsce.