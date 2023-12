Wielka rywalka Świątek potwierdziła sensacyjne wieści. "To koniec kariery"

Po raz ostatni Simona Halep pojawiła się na korcie podczas I rundy US Open 2022, kiedy sensacyjnie przegrała z Darią Snigur. Niedługo później Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) zastosowała wobec niej tymczasowe zawieszenie w związku z oskarżeniami o doping, ponieważ w jej organizmie wykryto roksadustat, a więc niedozwolony specyfik stosowany m.in. przy anemii. Rumunka została również oskarżona o nieprawidłowości w paszporcie biologicznym, a finalnie we wrześniu ITIA zawiesiła ją do 2026 roku.

Mimo wszystko 32-latka wciąż utrzymuje, że jest niewinna i złożyła nawet apelację od decyzji ITIA. Sportowy Sąd Arbitrażowy (TAS) w Lozannie postanowił zatem ponownie ją przesłuchać i potwierdził, że rozprawa odbędzie się w dniach 7-9 lutego 2024 roku. Co zatem stanie się, jeśli TAS podtrzyma decyzję o czteroletniej dyskwalifikacji zawodniczki?

- Myślę, że to będzie koniec mojej kariery. Cztery lata to zbyt dużo, przynajmniej w moim wieku. To katastrofa dla sportowca, który poświęcił swoje życie tenisowi. Nie wiem, jak sobie poradzę, jeśli decyzja zostanie podtrzymana - powiedziała Halep w rozmowie z Euronews Romania.

Zaznaczyła jednak, że w tym trudnym okresie niezwykle dużym wsparciem są dla niej fani. - Wiele dla mnie znaczą ci, którzy bezwarunkowo mnie wspierają. Wspaniale jest czuć takich ludzi. Choć jako sportowiec przechodzę przez najtrudniejszy okres w swoim życiu, wiem, że jestem czysta. Otrzymałam tysiące wiadomości, a najważniejsze jest to, że nikt nigdy nie napisał mi nic złego. Wszystkie wiadomości były pozytywne, co dało mi siłę do dalszej walki, aby oczyścić moje imię i pokazać, że nic złego nie zrobiłam - przekazała.

Nieoczekiwanie Halep zdradziła również, że na ten moment zakończyła współpracę z legendarnym trenerem Patrickiem Mouratoglou, który niedawno przyznał, że sztab szkoleniowy popełnił błąd i zawodniczka otrzymała zanieczyszczony kolagen.

- Rzeczywiście, wyszło to na jaw publicznie. Szkoda, że nie zrobiłam tego trochę wcześniej. Na jakiś czas przestałem współpracować z Akademią Mouratoglu. To było dla mnie trudne, ponieważ zawsze ufałam swojemu zespołowi i wszystkim, z którymi pracuję. Zatrudniasz ludzi, bo potrzebujesz wskazówek. Zawsze byłam pewna siebie, a teraz moja pewność siebie jest nieco zachwiana. Nie wiem, jak to będzie w przyszłości, czy będę mogła ponownie zaufać. Taka jest moja życiowa zasada: jeśli kogoś zatrudniasz i pracujesz z tą osobą, musisz jej ufać - podsumowała.