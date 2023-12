Bałagan rozwścieczył gwiazdy, a Iga Świątek "pozamiatała". "Arcymistrzyni"

15 grudnia ruszyliśmy na Sport.pl z plebiscytem, w którym wybieramy sportowy moment roku 2023. Nominowaliśmy 10 wydarzeń, które znajdziecie w sondażu na końcu tego artykułu. Głosowanie trwa do 30 grudnia, a my w jego trakcie przypominamy każdy z tych momentów chwały polskiego sportu. Tym razem wspominamy triumf Igi Świątek w WTA Finals.

Mistrzyni Australian Open Aryna Sabalenka dzieliła się ze światem nagraniem z przyhotelowych kortów i wraz ze swoim trenerem oburzona pytała: "Co to jest?!". Mistrzyni Wimbledonu Marketa Vondrousova, widząc, że stadion na WTA Finals w Cancun nie jest gotowy, opublikowała w mediach społecznościowych grafikę, na której osiem najlepszych tenisistek świata "ubrała" w kaski i wysłała na tę niedokończoną budowę. Finałowi sezonu w damskim tenisie towarzyszył okropny bałagan. A Iga Świątek wyszła i pozamiatała.

- Myślę, że trzeba po prostu nie przejmować się wszystkim, co dzieje się dookoła, żeby tu dobrze grać - powiedziała Świątek tuż przed rozpoczęciem WTA Finals. Gdy rywalki narzekały - do czego bezsprzecznie były powody - ona się koncentrowała. I włączyła tryb arcymistrzyni, tryb dominatorki, po prostu tryb zdecydowanie najlepszej tenisistki globu.

7:6, 6:0 z Marketą Vondrousovą

6:0, 7:5 z Coco Gauff

6:1, 6:2 z Ons Jabeur

6:3, 6:2 z Aryną Sabalenką

6:1, 6:0 z Jessiką Pegulą

Takimi występami i superwynikami Iga pokazała w Cancun, że rok 2023 (wygrała w nim sześć turniejów, w tym wielkoszlemowy Roland Garros) znów należał do niej. Eliminując Sabalenkę w półfinale, a następnie wygrywając finał, zapewniła sobie powrót na pierwsze miejsce w światowym rankingu WTA. Zareagowała wspaniale po utracie prowadzenia we wrześniu - osiem tygodni później je odzyskała i fakty są takie, że z bardzo małą przerwą Polka panuje już prawie dwa lata (od kwietnia 2022 roku).

Zrobiła to tak, jak to robił Małysz. "Coś w tym jest"

Czy powrót Igi na tron był najlepszym momentem polskiego sportu w 2023 roku? Nie wiemy, ale pokażcie nam lepszy! - tak śmiało można by powiedzieć.

- Najlepiej wspominam dokonania Igi Świątek. Mówię nie tylko o jej zwycięstwach, ale też o walce, jaką toczyła sama ze sobą. Gdy przestała być numerem jeden, to wydawało się, że może mieć kryzys, tymczasem ona kończy rok jako numer jeden i to taki w gruncie rzeczy niekwestionowany - mówi w rozmowie ze Sport.pl Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent Rzeczpospolitej to znawca sportu (jeszcze przed prezydenturą był ministrem sportu oraz szefem komitetu olimpijskiego), dlatego zaprosiliśmy go do udziału w naszym plebiscycie na sportowy moment roku 2023, w którym to Wy - Czytelnicy Sport.pl i Kibice - wybierzecie najlepszy moment roku w polskim sporcie. Głosować możecie w sondażu, który znajdziecie na końcu tego artykułu.

Rozmowę z prezydentem Kwaśniewskim opublikujemy na Sport.pl w najbliższych dniach, ale już zdradzamy, że na nim największe wrażenie zrobiła Świątek. Kwaśniewski miał problem z wybraniem jednego, konkretnego momentu ze świetnego sezonu Igi, natomiast tego problemu raczej nie miał Adam Małysz.

Nam świetna postawa Igi w Cancun przypominała najlepsze chwile z kariery Małysza, który będąc w szczycie formy, nie dawał reszcie świata żadnych szans, bez względu na okoliczności. A wiedząc, że Małysz oglądał drogę Świątek do tytułu w Cancun, zapytaliśmy go, czy widząc jak Iga wygrywa i ustanawia rekordy, nie miał skojarzeń ze swoimi najlepszymi momentami.

- Coś w tym jest. Było widać, że Iga ma wielką pewność tego, co robi i świadomość, że wie, po co idzie. Jej nic nie rozpraszało, a warunki w Meksyku były przecież bardzo trudne. Jak zawodnik takiej klasy ma pewność, jak jest sfokusowany na swoim zadaniu, to wiem, że naprawdę ciężko jest go zatrzymać - odpowiedział jeden z najlepszych polskich sportowców w historii.

40 lat minęło i 20 lat minęło - nowe rekordy, nowa dominatorka

W drodze do tytułu mistrzyni WTA Finals i do ponownego zostania numerem 1 rankingu WTA Iga wygrała w Meksyku wszystkie mecze i wszystkie sety, a przegrała zaledwie 20 gemów. Tym samym nie pobiła, a zmiażdżyła rekord! W 2012 roku wygrywając w cuglach turniej WTA Finals Serena Williams przegrała w sumie 32 gemy. To było rekordowe osiągnięcie dominatorki, ale przyszła nowa dominatorka i - jak już zauważyliśmy - pozamiatała.

Podkreśleniem gigaformy Igi był finał. Jessica Pegula ugrała w nim zaledwie jednego gema, a przecież wcześniej ona też znakomicie radziła sobie z huraganowymi podmuchami i z deszczem przerywającym mecze i wybijającym z uderzenia prawie wszystkie tenisistki rywalizujące w Cancun. Amerykanka była tam mocna, ale prawda jest taka, że gdy Iga jest najmocniejszą wersją siebie, to wszystkim rywalkom szybko wybija z głów myślenie, że są w stanie ją zatrzymać.

Finał w Cancun wygrany przez Igę 6:1, 6:0 to najwyższe zwycięstwo w decydującym meczu WTA Finals w historii. Czterdzieści i dwadzieścia lat temu po dwa gemy w finałach straciły Martina Navratilova (1983 rok, wygrana 6:2, 6:0 z Chris Evert) i Kim Clijsters (2003 rok, wygrana 6:2, 6:0 z Amelie Mauresmo). Teraz Iga Świątek przebiła wszystkich i wszystko.