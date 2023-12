Oto samochody Rafaela Nadal. Ceny porażają. Aż szczęka opada

Rafael Nadal jest 22-krotnym mistrzem wielkoszlemowym i zdobywcą 92 tytułów ATP. W styczniu podczas Australian Open rozegrał swój ostatni mecz. Wówczas przegrał 4:6, 4:6, 5:7 z Mackenziem MacDonaldem (55. ATP), a jednym z powodów porażki była kontuzja biodra. Hiszpan podjął decyzję o rekonwalescencji, a następnie zawiesił karierę, by móc przygotować się do następnego sezonu. Triumfy w turniejach oraz lukratywne kontrakty reklamowe sprawiły, że może sobie pozwolić na drogie zachcianki.

REKLAMA

Zobacz wideo

Rafael Nadal posiada imponującą kolekcję luksusowych aut. Niesamowite cacka

Według Forbes'a, jego majątek szacowany jest na pół miliarda dolarów. Tak imponujący dorobek pozwala mu od czasu do czasu zaszaleć i kupić bardzo drogie auta.

Aston Martin DBS - cena: 1,2 milionów złotych

Niesamowita kolekcja, którą 37-letni Hiszpan posiada rozpoczyna się od Aston Martin DBS. Wprowadzony na rynek jako następca modelu V12 Vanquish S. To luksusowy samochód sportowy i najdroższe "cacko" w jego garażu. Ta dwudrzwiowa piękność przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,6 sekundy.

Ferrari 480 Italia - cena: 882,8 tysięcy złotych

To nie jedyna perła w koronie motoryzacyjnej Nadala. Za taką uchodzi również Ferrari 480 Italia. Jego wartość szacuje się na ponad 882,8 tysięcy złotych. Taki model jest w stanie przyspieszyć do 100 km/h w zaledwie 3 sekund, a jego prędkość maksymalna wynosi 340 km/h. Średnie zużycie paliwa wynosi 13,7 l/100 km. W przeszłości model tego samochodu w swoich garażach mieli m.in. Neymar, Mesut Ozil czy Mario Balotelli.

Mercedes AMG SL55 - cena: 847,4 tysięcy złotych

Jednym z najbardziej unikatowych samochodów Rafaela Nadala jest też Mercedesa AMG SL55. Silniki AMG są naprawdę nowatorskie. Jego maksymalna prędkość wynosi 250 km/h. Taki model jest w stanie przyspieszyć w 4,7 sekund. Co ciekawe, to auto jest jednym z najbardziej poszukiwanych wśród zamożnych ludzi. To jednak niejedyny Mercedes, jak stoi w garażu Hiszpana.

Mercedes Benz AMG G63 - cena: 653,5 tysięcy złotych

Nadal jest także znany ze swojego zamiłowania do Mercedesa G-Wagon. Ten model została pierwotnie zbudowana jako pojazd wojskowy. Auto do 100 km/h rozpędza się w zaledwie 4,5 sekundy. Prędkość maksymalna to 2020 km/h, a z pakietem kierowcy AMG - nawet 240 km/h.

Kia EV6 GT - cena: 247,2 tysięcy złotych

Bycie gwiazdą sportu i bycie sponsorem przez giganta samochodowego to marzenie. W 2006 roku Rafael Nadal został ambasadorem południowokoreańskiego producenta samochodów Kia i dzięki temu mógł sobie wybrać samochód z ich floty. Wybór padł na Kia EV6 GT. Ten w pełni elektryczny crossover przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,5 sekundy i maksymalnie może rozpędzić się do 260 km/h.

Kia Stinger - cena: 176,4 tysięcy złotych

To najtańszy samochód w jego kolekcji. Nie oznacza to jednak, że brakuje mu jakości. Ta rodzinna pięciodrzwiowa wersja jest bardzo przestronna. Pod jego maską znajduje się doładowany silnik V6 o mocy 370 km. Ten model przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,9 sekundy.

Rafael Nadal wróci do gry na początku 2024 roku. - Po roku bez rywalizacji czas na powrót. Widzimy się w Brisbane - zapowiedział Nadal.