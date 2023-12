Oto nowa mistrzyni świata. Iga Świątek straciła tytuł

Zwycięstwo w WTA Finals pozwoliło Idze Świątek zakończyć sezon na pozycji liderki światowego rankingu, lecz pod względem punktowym najlepszą zawodniczką 2023 roku była Aryna Sabalenka. Białorusinka ma za sobą najlepszy rok w karierze, w którym zdobyła tytuły w Adelajdzie, Melbourne i Madrycie. Dotarła do co najmniej półfinału w każdym z czterech turniejów wielkoszlemowych. Etap ten osiągnęła również w WTA Finals.

Sabalenka z historyczną nagrodą. Pierwszy raz tego dokonała

Na sam koniec 2023 roku Aryna Sabalenka może dopisać na swoje konto kolejne wyróżnienie - została mistrzynią świata ITF. "Aryna Sabalenka po raz pierwszy została mistrzynią świata ITF kobiet po niezwykle wyrównanym sezonie, w którym dotarła co najmniej do półfinału wszystkich czterech Wielkich Szlemów" - argumentuje Międzynarodowa Federacja Tenisowa. Warto zaznaczyć, że ITF w przyznaniu nagrody kładzie decydujący nacisk na turnieje wielkoszlemowe oraz Billie Jean King Cup, gdyż to rozgrywki organizowane przez tę federację.

- 2023 był dla mnie niesamowitym sezonem i jestem bardzo szczęśliwa, że zostałam mistrzynią świata ITF - powiedziała Sabalenka. - Od zdobycia mojego pierwszego tytułu Wielkiego Szlema w grze pojedynczej podczas Australian Open do zdobycia po raz pierwszy pierwszego miejsca na świecie. To był niesamowity rok - podkreśliła.

W minionym sezonie Białorusinka wygrała Australian Open, dotarła do finału US Open, a w Roland Garros i Wimbledonie docierała do półfinału. "Tak dalekie występy na scenie Wielkiego Szlema odzwierciedlają konsekwencję, jaką Sabalenka wykazywała się przez cały 2023 rok, a we wrześniu została nagrodzona zajęciem po raz pierwszy pierwszego miejsca w rankingach WTA" - czytamy w komunikacie ITF.

W pozostałych kategoriach podjęto następujące decyzje: wśród mężczyzn po raz ósmy zwyciężył Novak Djoković, w grze podwójnej Joe Salisbury/Rajeev Ram oraz Storm Hunter/Elise Mertens, juniorzy Rajeev Ram i Alina Korniejewa.

W ubiegłym roku mistrzami świata zostali ogłoszeni Iga Świątek i Rafael Nadal.