Co to będzie za sezon! Cztery gwiazdy wracają. Iga Świątek musi się szykować

Już 29 grudnia rozpocznie się kolejny sezon zmagań w świecie tenisa. Najpierw zawodniczki i zawodnicy zagrają w narodowych barwach w United Cup, a już w nowym roku czekają ich mecze na kortach w Brisbane, Adelajdzie i wielkoszlemowe Australian Open. Wraz z początkiem roku kibice mogą zacierać ręce na powrót wielkich gwiazd, których od dawna nie widziano na najlepszych arenach. Wśród kobiet uwagę szczególną uwagę przyciągają cztery nazwiska.

Cztery wielkie powroty w żeńskim tenisie. Wszyscy kibice na nie czekają

Portal puntodebreak.com zauważył, że jak co roku w tenisie czekają nas zaskakujące wyniki i poznanie nowych, przyszłych gwiazd. Nie oznacza to jednak, że obecne odejdą w cień, a te dawne nie wrócą na szczyt. Szczególną okazję do tego będą miały cztery zawodniczki, które powracają na korty po dłuższych przerwach.

Najmniej znaną, ale jednak już utytułowaną, jest Amanda Anisimova. Amerykanka w 2019 roku była już na 21. miejscu rankingu WTA i grała w półfinale Wimbledonu. Pierwszy raz wygrała turniej WTA w Bogocie w 2019 roku, mając zaledwie 17 lat. Później triumfowała jeszcze w Melbourne w 2022 roku. W tym samym roku postanowiła jednak zrobić sobie przerwę od tenisa, której powodem było zdrowie psychiczne. Teraz ma jednak zamiar wrócić na kort.

Kolejną wielką gwiazdą, którą zobaczymy w 2024 roku, jest Emma Raducanu. Brytyjka w 2023 roku zmagała się z kontuzjami nadgarstka oraz kolana i nie grała od września. Zwyciężczyni US Open z 2021 roku ma zamiar zagrać w nadchodzącym Australian Open i wróci do dobrej dyspozycji.

Trzecia zawodniczka szykująca się do powrotu to dawna numer jeden światowego rankingu - Angelique Kerber. Trzykrotna zwyciężczyni Wielkich Szlemów ma już 35 lat i przerwała grę z powodu ciąży w 2022 roku. Zapewniała wówczas, że wróci na kort tylko wtedy, gdy poczuje się w stu procentach gotowa fizycznie. Najwyraźniej ten moment już nadszedł, ponieważ Niemka zagra w United Cup i być może później w Australian Open.

Najbardziej wyczekiwanym powrotem na kort jest jednak Naomi Osaka. Była "jedynka" WTA ostatni raz grała we wrześniu 2022 roku, a później zaszła w ciąże. Czterokrotna zwyciężczyni Wielkich Szlemów w przeszłości zmagała się z wielką presją i psychicznym wyczerpaniem, ale teraz chwali się treningami w Los Angeles i chce wrócić na szczyt. Sama przekonywała, że ogień do gry rozpaliły w niej narodziny córki i chce zagrać w Australian Open, na którym triumfowała w 2019 i 2021 roku. Z pewnością 26-latka jest najbardziej wyczekiwaną postacią, która wróci do tenisa w 2024 roku.

Do Australian Open 2024 pozostało niewiele czasu. Zmagania na kortach w Melbourne rozpoczną się 14 stycznia, a zakończą dwa tygodnie później.