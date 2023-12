Kyrgios znów szokuje. Wypalił w kierunku legendy. "Wytarłby tobą podłogę"

Nick Kyrgios w bieżącym roku rozegrał jedynie jeden mecz. Miało to miejsce w Stuttgarcie, gdy wciąż liczył na występ w Wimbledonie, lecz ostatecznie do niego nie doszło. Powodem jego nieobecności są ciągłe problemy zdrowotne. Na początku roku 2023 przeszedł operację kolana, a później zmagał się z urazem nadgarstka, która wciąż nie pozwala mu wrócić do gry.

Kyrgios odpalił się w kierunku legendy. "Wytarłby tobą podłogę"

- Szczerze mówiąc, nie chcę już grać. Ale muszę. Mam o wiele więcej do zaoferowania. Jestem wyczerpany, jestem zmęczony. Mam już za sobą trzy operacje. Mam dopiero 28 lat. Zawsze chciałem mieć rodzinę i nie cierpieć. Nie mogę się poruszać bez odczuwania bólu - mówił niedawno Australijczyk, którego zabraknie także podczas Australian Open. Domowy turniej zawsze był dla niego motywacją, której często brakowało mu podczas kariery.

Mimo że przez ostatni czas Nicka Kyrgiosa nie mogliśmy oglądać na korcie, to tenisista nie pozwala o sobie zapomnieć. Niedawno założył konto na platformie dla dorosłych, gdzie publikuje materiały związane z tenisem i jego codziennym życiem, a teraz w ostrych słowach zaatakował w mediach społecznościowych Borisa Becker, legendarnego tenisistę, a obecnie trenera Holgera Rune.

Najpierw Australijczyk udzielił wywiadu "The New York Times", w którym w lekceważących słowach odniósł się do okresu zawodowej gry Niemca, twierdząc, że kompletnie nie odnalazłby się we współczesnych realiach, gdyż gra była dużo wolniejsza. Te słowa nie spodobały się Beckerowi, który zareagował postem na portalu X (dawniej Twitter). "Dlaczego mówi o sporcie, którego najwyraźniej nienawidzi... Nick nigdy nie zdobył Wielkiego Szlema jako zawodnik ani trener (tak, w grze podwójnej), więc skąd bierze się jakakolwiek wiarygodność? (...) Mów na swoim Onlyfansie o wszystkim, oprócz tenisa" - ironizował Niemiec, nawiązując do ostatnich poczynań Kyrgiosa.

To całkowicie rozsierdziło australijskiego tenisistę, który zaczął jeszcze agresywniej atakować Beckera. Wypomniał mu pobyt w więzieniu czy ukrywanie majątku - "ten facet mówi o wiarygodności... Ostatnio sprawdzałem, czy to ty ukrywałeś majątek, nie?" - ale także ponownie nawiązał do spraw tenisowych. "Pokonałem Federera, Nadala, Djokovica, Murraya, więc czuję, że mam trochę wiarygodności... Nie trzeba być naukowcem, aby domyślić się, że Novak w swojej najlepszej formie wytarłby tobą podłogę. To nie jest atak osobisty, to po prostu fakty" - wypalił Kyrgios.

Z powodu braku gry Kyrgios po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat został wykreślony z rankingu ATP. Tenisista nie zagra w Australian Open, ale pojawi się na turnieju w Melbourne w innej roli. Będzie komentował mecze i ma w planach także kilka innych atrakcji.