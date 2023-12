A jednak to prawda! Jest decyzja ws. trenera Igi Świątek. Duże zaskoczenie

United Cup zbliża się wielkimi krokami. Udział w imprezie weźmie również reprezentacja Polski, w składzie Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski oraz Jan Zieliński. Biało-Czerwoni będą starali się osiągnąć jeszcze lepszy wynik niż przed rokiem, kiedy to zakończyli zmagania na etapie półfinału - ulegli Stanom Zjednoczonym, późniejszym triumfatorom całego eventu. Wówczas funkcję kapitanów pełnili Agnieszka Radwańska i Dawid Celt. Jednak w drugiej edycji turnieju Polska będzie miała innego lidera.

Katarzyna Kawa ujawniła, kto poprowadzi reprezentację Polski w United Cup. To trener Igi Świątek. Kolejne wyróżnienie dla Tomasza Wiktorowskiego

Informację o tym, kto będzie kapitanem kadry, dość przypadkowo zdradziła... Katarzyna Kawa. Tenisistka była gościem środowego LIVE'a u Piotra Gadomskiego na Instagramie. Prowadzący zastanawiał się, czy Polka wystąpi w którymś z nadchodzących spotkań w mikście. I wówczas 31-latka przyznała, że wszystko będzie zależało od kapitana, czyli... Tomasza Wiktorowskiego.

- Kapitanem jest trener Igi. Ma on do wyboru albo mnie, albo Kasię Piter - mówiła. Tak więc to Wiktorowskiemu przypadnie ta zaszczytna funkcja. To kolejne wyróżnienie dla szkoleniowca Świątek w ostatnich dniach. Doceniło go także WTA, przyznając mu tytuł trenera roku.

"Polak został triumfatorem tej nagrody ze względu na odporność i siłę psychiczną partnerstwa, które w 2023 roku stawiło czoła ostrej konkurencji. Wraz ze Świątek odzyskał i utrzymał pierwsze miejsce w rankingu WTA, a także poprowadził zawodniczkę do sześciu tytułów i aż 68 zwycięstw w tym sezonie" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Iga Świątek z niecierpliwością czeka na start United Cup. "Jestem bardzo szczęśliwa"

Reprezentacja Polski będzie miała silną konkurencję w United Cup. Trafiła do grupy A i na pierwszym etapie rywalizacji zmierzy się z Brazylią i Hiszpanią. Wszystkie mecze rozegra w Perth. Pierwsze starcie odbędzie się już w sobotę 30 grudnia. Występu w Australii nie może się doczekać sama Świątek.

Kilka dni temu 22-latka nagrała nawet specjalne wideo, zachęcając kibiców do śledzenia zmagań. - Jestem bardzo szczęśliwa, że będę miała możliwość wystartować w United Cup. W zeszłym roku atmosfera była znakomita i cieszę się, że mogę wystąpić w tym evencie drugi rok z rzędu. (...) Mam nadzieję, że będziecie oglądać naszą grę i czerpać z niej radość - mówiła.