To ona jest prawdziwym koszmarem Igi Świątek

Od dwóch lat polscy kibice są przyzwyczajeni, że na Igę Świątek nie ma mocnych. Od kiedy Ashleigh Barty zakończyła karierę, to w Polce wiele osób widzi największą faworytkę do zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych. Okazuje się jednak, że w świecie kobiecego tenisa jest jedna tenisistka, która znalazła na nią sposób. Nazywa się Jelena Ostapenko. Największym jej zwycięstwem z 22-latką było to podczas ostatniego US Open. Eliminując Świątek, pozbawiła ją szans na obronę tytułu i uruchomiła efekt domina.

Iga Świątek po porażce w US Open straciła punkty rankingu WTA z 2022 roku. W tym czasie dużo lepiej radziła sobie Aryna Sabalenka, która dotarła do finału, gdzie lepsza okazała się Coco Gauff. Wynik Białorusinki sprawił, że to ona awansowała na pozycję liderki światowej listy. Swiątek odzyskała ją dopiero na koniec sezonu, radząc sobie lepiej w WTA Finals.

Jaki jest sposób na Igę Świątek? Ostapenko zdradza swój sekret

Nie ma więc co ukrywać, że to Jelena Ostapenko przyczyniła się do rozstawienia w rankingu WTA. W rozmowie z lsm.lv zdradziła tajemnicę o tym, co stoi za jej dobra dyspozycją w meczach ze Świątek. - Myślę, że gra przeciwko mnie jest dla niej trudna pod względem mentalnym, bo wiele razy ją pokonywałam. Ona nie lubi mojego stylu gry. Lubi dyktować grę i grać ofensywnie. Ja staram się grać bardziej agresywnie. Nawet jak przegrałam w Nowym Jorku pierwszego seta, dalej grałam swoje. Myślę, że to dzięki temu wygrałam mecz - powiedziała.

Jelena Ostapenko do tej pory czterokrotnie rywalizowała z Igą Świątek. Panie grały przeciwko sobie w angielskim Birmingham (2019), w Dubaju (2021), a także dwukrotnie na amerykańskiej ziemi - w Indian Wells (2021) i w tegorocznym US Open. Każdy z pojedynków skończył się zwycięstwem starszej o cztery lata Łotyszki. Podczas ostatniego, wielkoszlemowego starcia nie przeszkodził jej nawet fakt, że przegrała pierwszego seta.

Jelena Ostapenko to zwyciężczyni wielkoszlemowego turnieju French Open w 2017 roku. Świątek ma w swoim dorobku trzy takie zwycięstwa - w 2020, 2022 i 2023 roku. Polka w 2022 roku wygrała także US Open. Być może w przyszłym roku przełamie także swoją passę starć z łotewską rywalką.