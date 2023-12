Iga Świątek szykuje tajną broń. Trener wyjaśnia: To może być klucz

Iga Świątek wciąż przygotowuje się do kolejnego sezonu. Do powrotu na kort został jej nieco ponad tydzień. Pierwsza rakieta świata ma wystąpić w pokazowym turnieju Światowej Ligi Tenisa w hali Etihad Arena w Abu Zabi. Zmagania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich potrwają od 21 do 24 grudnia. Na czym 22-latka skupiała się najbardziej podczas ostatnich treningów? Nie tak dawno zdradził to jej trener Tomasz Wiktorowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Bum w Polsce na nowy sport. I gigantyczne pieniądze "bez przygotowania fizycznego"

Trener Igi Świątek wprost o ostatnich treningach. "W tej chwili zwracam uwagę przede wszystkim na..."

Na początku grudnia szkoleniowiec udzielił wywiady "Rzeczpospolitej", gdzie wyjawił, jak wyglądały zajęcia ze Świątek od czasu, gdy ta wróciła z wakacji na Malediwach. Okazuje się, że najwięcej wysiłku poświęcono jednemu elementowi. - W tej chwili zwracam uwagę przede wszystkim na kwestie techniczne. Robimy mnóstwo akcji z powietrza, by poprawić wolej - zdradził.

To właśnie wolej, czyli uderzenie piłki w powietrzu, zanim odbije się ona od ziemi, uchodzi za zagranie, z którym Świątek ma największe problemy. Polka preferuje raczej grę z głębi kortu. Wolej jest za to przydatny w grze przy siatce, pozwala zdynamizować akcję i zyskać przewagę nad rywalem.

Szczególnie istotny może być na kortach trawiastych, gdzie piłka wpada w dużo niższy kozioł. Nawierzchnia ta z pewnością najmniej odpowiada stylowi Igi Świątek, a to przekłada się na nieco gorsze wyniki w wielkoszlemowym Wimbledonie. Jak dotąd jej najlepszy rezultat w tej imprezie to awans do ćwierćfinału. Również w poprzedniej edycji zatrzymała się na tym etapie po porażce z Eliną Switoliną. Już wtedy Wiktorowski zwracał uwagę, że Świątek przydałaby się bardziej ofensywna postawa.

- W idealnym świecie, grając idealny mecz, przydałyby się jeszcze dwa-trzy wyjścia do siatki i może jeden-dwa skróty - mówił w Polskim Radiu. - Już od czasów Hewitta (triumfatora z 2002 roku - przyp.red.) wszyscy wiedzieli, że można wygrywać na trawie bez chodzenia do siatki, albo chodząc tylko na podanie ręki i losowanie. W tej chwili też tak można, ale uważam, że aby ułatwić sobie życie, czasami należy dołożyć slajsa - dodał.