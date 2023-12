To koniec kariery gwiazdy tenisa?! Szok. "Naprawdę, nie chce mi się już grać"

Nick Kyrgios w bieżącym roku rozegrał jedynie jeden mecz. Powodem tego są ciągłe problemy zdrowotne tenisisty. Na początku przeszedł operację kolana, a później zmagał się z urazem nadgarstka, przez co nie zdołał wystąpić podczas Wimbledonu. Wydawało się, że wróci na Australian Open, który odbędzie się w styczniu.

Nick Kyrgios chciał zakończyć karierę. "Nie chcę już grać"

Niestety zawodnik niedawno ogłosił, że nie zdoła wystąpić na tym wielkoszlemowym turnieju. Mimo to o Kyrgiosie ostatnio jest bardzo głośno. Najpierw udzielił wywiadu Piersowi Morganowi i wypowiedział się o problemach psychicznych. Następnie założył także konto na platformie dla dorosłych, gdzie publikuje materiały związane z tenisem i jego codziennym życiem. Teraz Australijczyk znów dał o sobie znać. A wszystko przez jego zaskakującą wypowiedź. Kyrgios zdradził, że gdyby nie wsparcie bliskich, przeszedłby już na emeryturę.

- Szczerze mówiąc, nie chcę już grać. Ale muszę. Mam o wiele więcej do zaoferowania. Jestem wyczerpany, jestem zmęczony. Mam już za sobą trzy operacje. Mam dopiero 28 lat. Zawsze chciałem mieć rodzinę i nie cierpieć. Nie mogę się poruszać bez odczuwania bólu. Nawet gdybym wygrał Wimbledon, ludzie mówiliby: "Teraz zrób to jeszcze raz". To wyścig szczurów. Ile jeszcze tego potrzeba? Jestem bardzo zadowolony ze swojego życia, mam więcej niż wystarczająco, żeby się cieszyć - powiedział w podcaście On Purpose.

Z powodu braku gry Kyrgios po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat został wykreślony z rankingu ATP. Obecnie nadal nie wiadomo, kiedy wróci na korty. Tenisista nie odpuści jednak Australian Open i pojawi się na tym turnieju w innej roli. Będzie komentował mecze i ma w planach także kilka innych atrakcji.