"Hołd" dla Igi Świątek. "Pierwszy i jedyny". Dziennikarze z całego świata wybrali

Premierową edycję plebiscytu "The Best of Iga" zorganizowaliśmy po sezonie 2022. "Mimo młodego wieku 21-letnia Iga Świątek jest już najlepszą zawodniczką w historii polskiego tenisa. Uznaliśmy jako Sport.pl, że warto docenić jej osiągnięcia. Od tego wyjątkowego roku - przełomowego w jej karierze - będziemy organizować plebiscyt "The Best of Iga". Chcemy podsumowywać największe sukcesy naszej tenisistki z danego sezonu" - tłumaczyliśmy wtedy.

Plebiscyt odbił się szerokim echem - wzięło w nim udział 15 jurorów z dziewięciu krajów, którzy udostępnili wyniki w swoich mediach społecznościowych. Zagłosowali m.in. eksperci z Argentyny, Australii i Serbii. To pierwszy i jedyny w mediach plebiscyt skupiony wyłącznie na występach Igi Świątek.

Jurorzy z całego świata wybierają w czterech kategoriach

W tym roku ponownie wybraliśmy cztery kategorie, którymi spróbujemy opisać osiągnięcia polskiej tenisistki w 2023 r. To:

najlepszy mecz w jej wykonaniu;

największe osiągnięcie;

najlepsza, najważniejsza wypowiedź;

najgroźniejsza rywalka.

W każdej z czterech kategorii w wyborze zwycięskiej odpowiedzi pomogą nam eksperci, którzy na co dzień zajmują się tenisem jako dziennikarze. Wśród głosujących jest 15 jurorów.

Eksperci pochodzą nie tylko z Polski, a o zdanie zapytaliśmy fachowców z całego świata. Iga Świątek to w końcu nie tylko najlepsza tenisistka rankingu WTA, ale także - obok Roberta Lewandowskiego - największa sportowa ambasadorka naszego kraju.

Niewykluczone, że za kilka lat Iga Świat znajdzie się w gronie tenisowych legend. Chcemy razem z Wami, naszymi Czytelnikami, przeżywać jej sukcesy. Ten plebiscyt, jedyny taki w mediach, to nie tylko forma zabawy, lecz także docenienia osiągnięć polskiej tenisistki. W najbliższych dniach na Sport.pl prezentować będziemy głosy ekspertów i ich wybory w kolejnych kategoriach.

