Słowa Igi Świątek poruszyły świat. "To oddziela ją od reszty"

Iga Świątek jest już najlepszą zawodniczką w historii polskiego tenisa, dlatego uznaliśmy w Sport.pl, że jej osiągnięcia warto doceniać, podsumowując cały sezon w jej wykonaniu. Pod koniec 2022 roku zorganizowaliśmy plebiscyt "The Best of Iga", w którym dziennikarze z całego świata wybierają najlepszy mecz, największy sukces, najlepszą wypowiedź i najgroźniejszą rywalkę Świątek. W tym roku plebiscyt kontynuujemy, a za najlepszą, najważniejszą wypowiedź Polki, która wielokrotnie w karierze dzieliła się z kibicami przemyśleniami i szerokimi horyzontami, jurorzy uznali słowa przekazane publiczności po US Open.

Koniec ostatniego lata był bardzo trudnym momentem dla Igi Świątek. Po porażce w czwartej rundzie US Open i awansie do finału w Nowym Jorku Aryny Sabalenki stało się jasne, że to Białorusinka zostanie nową numer jeden kobiecego tenisa. Polka opuściła miejsce, na którym królowała przez wiele miesięcy.

Ważne słowa po utracie numeru jeden

Sabalenka grała znakomicie od początku roku - wygrała m.in. wielkoszlemowy Australian Open, a w Roland Garros i na Wimbledonie dochodziła do półfinału. W efekcie goniła, aż dogoniła Igę Świątek w rankingu WTA. Z tej okazji Iga Świątek podzieliła się z kibicami szczerym, ważnym i wymownym wpisem w mediach społecznościowych:

"Przez ostatnie 1,5 roku miałam szansę obserwować i doświadczać na własnej skórze, jak dużo mówi się i pisze o 'bronieniu', 'obronie': tytułów, pozycji w rankingu, punktów. Sama łapałam się na tym, że czasami zaczynam w ten sposób myśleć. Już nie muszę 'bronić' - i to dobry moment, żeby o tym wspomnieć. Sport to cykl zmian, jak w życiu, w którym można po prostu wygrać albo przegrać - i tyle, to takie proste. Zaczyna się sezon lub kolejny turniej, a wtedy zaczyna się też czas na... zdobywanie, nie obronę czegokolwiek. Czysta karta"

- Ta wypowiedź dała nam wgląd w sferę mentalną Igi - uważa brytyjski dziennikarz Tony Fairbairn z portalu Ubitennis.net. - Pokazała, jak bardzo była zestresowana utrzymywaniem pozycji w rankingu. Przekonaliśmy się znów, jak bardzo jest ambitna, gdy mówiła o akceptacji i patrzeniu w przyszłość, dając do zrozumienia, że utrata prowadzenia w rankingu może być ukrytym błogosławieństwem. To właśnie oddziela ją od reszty tenisistek, pokazało jej dojrzałość i zrozumienie znaczenia psychologii w sporcie, co wyniosło jej grę na wyższy poziom - dodał Fairbairn.

Podobnie patrzy na to sześciu innych naszych jurorów - w tym m.in. Adam Romer. - Ta wypowiedź pokazuje dojrzałość Igi. Umie mądrze mówić nie tylko po wygranych, ale i po porażkach, a to cecha wielkich mistrzów - mówi redaktor naczelny magazynu Tenisklub.

- Tamte słowa stanowiły potwierdzenie, że utrzymanie miejsca na szczycie może być trudniejszym zadaniem niż dotarcie na niego. Jednocześnie widać było ulgę u Igi, że wróci do roli "łowcy", a nie tej, na którą rywalki "polują" - wskazuje Jon Wertheim, redaktor naczelny "Sports Illustrated".

Cenne słowa na temat hejtu

Część naszych jurorów wyróżniła jednak inną wypowiedź Świątek z 2023 roku. Po meczu z Qinwen Zheng w Cincinnati Polka zwróciła uwagę na hejt, z jakim spotkali się ona i jej zespół:

"Mecz nie był idealny i wszyscy to widzieliśmy, ale ilość nienawiści i krytyki, którą ja i mój zespół otrzymujemy po przegraniu seta, jest po prostu śmieszna. Zachęcałabym ludzi do bardziej rozważnego komentowania w internecie. Wszyscy wiele poświęcamy i wszyscy ciężko pracujemy, aby być w tym miejscu. To trochę smutne, gdy widzę, że ludzie, z którymi pracuję i ja, jesteśmy w taki sposób oceniani".

Mario Sergio Cruz z Tenis Brasil bardzo docenia tamte słowa Świątek. - Były bardzo ważne dla świata, w którym żyjemy, zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Wielu tenisistów otrzymuje szkodliwe wiadomości w mediach społecznościowych, nawet jeśli wygrywają. Uważam, że WTA, ATP i wszystkie organy zajmujące się tenisem powinny aktywniej wypowiadać się w takich sytuacjach - wskazuje.

Podobnie uważa Hiszpan Diego Jimenez z portalu Punto de Break. - W naszym społeczeństwie bardzo ważne jest, aby osoba będąca punktem odniesienia dla młodych ludzi domagała się szacunku i okazywała swoją siłę w walce ze złymi postawami. Słowa Igi były bardzo inspirujące - dodał.

Najlepsza wypowiedź Igi Świątek w 2023 - głosy jurorów: