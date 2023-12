Kapitalny mecz Igi Świątek. Musiała rywalizować z publicznością. "Fascynujące"

Mimo młodego wieku Iga Świątek jest już najlepszą zawodniczką w historii polskiego tenisa. Uznaliśmy w Sport.pl, że jej osiągnięcia warto doceniać, podsumowując cały sezon w jej wykonaniu. Pod koniec 2022 roku zorganizowaliśmy plebiscyt "The Best of Iga", w którym dziennikarze z całego świata wybierają najlepszy mecz, największy sukces, najlepszą wypowiedź i najgroźniejszą rywalkę Świątek. W tym roku plebiscyt kontynuujemy - za najlepszy mecz Polki eksperci z całego świata wybrali czerwcowy finał Rolanda Garrosa z Karoliną Muchową.

To był mecz z gatunku tych najtrudniejszych dla Igi Świątek. Finał turnieju wielkoszlemowego, presja faworytki i obrończyni tytułu. I jeszcze ten szalony przebieg spotkania. Świątek prowadziła z Muchową 6:2, 3:0 i nic nie zapowiadało horroru. Wtedy jednak Czeszka zaczęła grać coraz agresywniej, nie miała nic do stracenia.

Muchowa wygrała nie tylko drugiego seta 7:5, ale w trzecim prowadziła 2:0, a następnie 4:3 i miała serwis. Była o dwa gemy od zwycięstwa w paryskim turnieju, ale Iga wrzuciła jednak wyższy bieg i nie dała się pokonać. Jak prawdziwi mistrzowie, zagrała najlepiej w momencie, gdy to było potrzebne. Wygrywając Roland Garros 2023, pierwszy raz w karierze obroniła tytuł Wielkiego Szlema.

Trudny mecz w finale w Paryżu

Na ten mecz zagłosowało pięciu spośród 15 naszych jurorów. - Przyzwyczailiśmy się do oglądania jej dominacji. W tym meczu Iga musiała poprawić grę, gdy spadł jej poziom, odnaleźć się w roli faworytki i obrończyni tytułu, a także rywalizować z publicznością, która wspierała rywalkę - argumentował swój wybór Jon Wertheim, redaktor naczelny "Sports Illustrated". Polaków nie brakowało na paryskich trybunach, ale Francuzi w dniu finału wspierali przeważnie Czeszkę, bo oczekiwali jak najbardziej pasjonującego pojedynku. I się doczekali.

Mecz finałowy z Paryża, jako najlepszy występ Świątek w 2023 roku, wybrał także Mario Sergio Cruz z Tenis Brasil. - Iga musiała rywalizować w finale przeciwko zawodniczce, która potrafi grać w bardzo urozmaicony sposób i sprawiać, że rywalki czują się niekomfortowo na korcie. Poza tym musiała poradzić sobie z presją, co wyszło jej bardzo dobrze - uzasadnił swój wybór brazylijski dziennikarz.

Yasmin Syed z "Daily Express" do dziś jest pod wrażeniem występu Świątek w paryskim finale. - Mogliśmy zobaczyć, jak Iga rozwiązuje problemy na korcie. To fascynujące, jak reagowała, gdy była przyparta do muru - mówi Brytyjka.

Część jurorów wybrała mecz z Sabalenką

Część naszych jurorów postawiła na inny mecz Świątek w tym roku - półfinał WTA Finals w Cancun przeciwko Arynie Sabalence. Polka wygrała wówczas 6:3, 6:2 i dużo lepiej niż Białorusinka poradziła sobie z trudnymi warunkami panującymi wtedy w Meksyku. Tym zwycięstwem otworzyła sobie też drogę do powrotu na pierwsze miejsce w rankingu.

Na mecz z Sabalenką postawił m.in. Tomasz Wolfke z Eurosportu. - Było to spotkanie o dotychczas prestiżowo najważniejszą, moim zdaniem, stawkę w karierze Igi. Zwycięstwo dawało Arynie obronę pozycji liderki, a Idze - bardzo realną szansę na jej odzyskanie. Gra toczyła się w anormalnych warunkach pogodowych, z którymi Świątek poradziła sobie najlepiej spośród czołowej ósemki tenisistek świata. Koniecznie trzeba jednak dodać i powtarzać przy każdej okazji, że tego meczu w ogóle nie powinno być, jak i całej rywalizacji z Białorusinką czy Rosjankami - z wiadomego powodu - wskazał Wolfke.

Podobnie patrzy na to Hubert Zdankiewicz z "Faktu". - Białorusinka przez niemal cały sezon deptała Idze po piętach, a po US Open wyprzedziła ją w rankingu WTA. Mecz w Cancun był idealnym podsumowaniem ich rywalizacji. Pokazał wyraźnie, która tenisistka była w tym roku najlepsza, nawet biorąc poprawkę na kaprysy pogody, bo wiało i padało po obu stronach kortu - wskazał.

Najlepszy mecz Igi Świątek w 2023 roku - głosy jurorów: