A jednak! Burza, która rozpętała się wokół WTA, zmiotła szefa tej organizacji

Działania organizacji WTA w ostatnich miesiącach wywołują sporo kontrowersji. Tenisistki narzekają m.in. na złe rozplanowanie terminarza czy męczące podróże. Wśród nich szczególnie bryluje Kazaszka Jelena Rybakina, która m.in. miała pretensje za brak wolnego losu w pierwszej rundzie turnieju w Tokio. W liście protestacyjnym do władz WTA, zawodniczki proszą też o wsparcie dla tenisistek będących matkami, lepszą reprezentację w Radzie Zawodniczek czy wyższe płace. Wszystkie te prośby i zażalenia trafiały do Steve'a Simona, dyrektora generalnego WTA.

Dodatkowym kamyczkiem do ogródka Simona i całej organizacji była kwestia WTA Finals w meksykańskim Cancun. Zawodniczki biorące udział w turnieju skarżyły się na termin zawodów czy warunki panujące w Meksyku, w tym stadion oraz kort, który w żaden sposób nie chronił tenisistek przed wiatrem i deszczem, i powodował niespotykane sposoby odbijania się piłek. Wtedy publicznie głos zabrała Aryna Sabalenka czy Marketa Vondrousova.

To może być spora zmiana. Szef WTA rezygnuje z łączenia ról

WTA poinformowało w oficjalnym komunikacie o zmianach, które zachodzą w organizacji jeszcze w 2023 roku. Steve Simon nie współdzieli już funkcji dyrektora generalnego oraz prezesa wykonawczego WTA, co czynił od 2015 roku. Teraz Simon będzie jedynie prezesem wykonawczym i skupi się na zarządzaniu, strategicznych interesach WTA w sporcie, kwestiach uczciwości i rozwoju nowych warunków. - Mam nadzieję, że będę miał zaufanie zawodniczek. Przekonamy się o tym, gdy będziemy iść naprzód - mówił Simon w rozmowie z BBC.

Amerykanin liczy na to, że dyrektorem generalnym WTA teraz zostanie kobieta. - Myślę, że chcemy na to stanowisko właśnie kobietę. Uważam, że ma to sens i byłoby to najlepsze w długoterminowym interesie całej organizacji - podkreśla Simon. W podobnym tonie podczas WTA Finals w Cancun wypowiadała się Martina Navratilova. - Może nadszedł czas na nowe przywództwo. Mam nadzieję, że będzie to kobieta. Jest wiele kandydatek, które mają kwalifikacje do tej pracy - mówiła wówczas legendarna tenisistka.

- Wprowadzając dodatkowe możliwości i zdolności przywódcze, przygotowujemy się do przyspieszenia rozwoju kobiecego tenisa na 50-lecie WTA - dodał Simon, cytowany w oficjalnym komunikacie WTA. - Życzę Simonowi wszystkiego najlepszego w nowej roli, a także dalszego rozwoju WTA jako organizacji. Z niecierpliwością czekam na korzyści, jakie partnerstwo z CVC Capital Partners przyniesie wszystkim zaangażowanym w tenis - dodała Wiktoria Azarenka, która znajduje się w Radzie Zawodniczek.