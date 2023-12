Ostrzeżenie dla Igi Świątek. "Będzie jej coraz trudniej"

Iga Świątek w minionym sezonie potwierdziła niezwykle mocną pozycję w tourze WTA. Ukoronowała go triumfem w WTA Finals, co pozwoliło jej zdetronizować Arynę Sabalenkę i wrócić na pierwszej miejsce w światowym rankingu. Mimo to niektórzy dostrzegają w jej grze istotne mankamenty.

Rosyjski trener ocenił Igę Świątek. Wskazał, co musi zmienić. "Nie o to chodzi w jej grze"

Przed zbliżającym się sezonem były tenisista, a obecnie trener Dmitrij Tursunow wypowiedział się na temat rywalizacji o prowadzenie w rankingu. - Moim zdaniem Świątek jest bardzo stabilna pod względem psychicznym i w swojej grze. Dobrze się porusza - powiedział, cytowany przez portal sports.ru. Później wskazał, co według niego jest problemem 22-latki. - Występują u niej problemy techniczne i jeśli nie będzie nad tym pracować, coraz trudniej będzie jej konkurować z takimi zawodniczkami jak Sabalenka i Rybakina - ocenił.

Następnie Rosjanin porównał Polkę do jej dwóch wielkich rywalek. Wnioski raczej nie są dla niej optymistyczne. - Wydaje mi się, że zgodnie z logiką Rybakina i Sabalenka powinny się poprawić. Pytanie, jak bardzo może to zrobić Świątek? Jeśli nie zmieni pewnych aspektów technicznych, będzie jej trudno się rozwijać, bo w innych aspektach jest już bardzo mocna. Jest mało prawdopodobne, że będzie biegać znacznie szybciej. Czy stanie się bardziej stabilna psychicznie? Nie o to chodzi w jej grze. Ma ograniczenia techniczne, które inne często wykorzystują - wyjaśnił.

Dmitrij Tursunow ocenił Arynę Sabalenkę i Jelenę Rybakinę. "Mam wątpliwości"

Jednocześnie Tursunow nie jest przekonany, że Sabalence łatwo będzie ponownie zostać numerem jeden. - Jest kilka punktów, których jeszcze nie jestem do końca pewien. Chociaż mam drobne wątpliwości, to nie mogę ich wyrazić. Jednak niektóre z podejmowanych działań nie wydają mi się całkowicie prawidłowe - stwierdził. W przypadku Rybakiny jako kluczowy czynnik wskazał zdrowie. - Nie może nabrać tego zwycięskiego impetu, gdy wygrywa się wiele meczów z rzędu i już zapomina się, jak to jest przegrać - powiedział.

Nowy sezon WTA rozpocznie się w styczniu od turniejów w Australii, w tym rozgrywanego w Melbourne Australian Open (14-28 stycznia). Wcześniej Iga Świątek weźmie udział w pokazowym turnieju w Abu Zabi oraz United Cup.