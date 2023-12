Czegoś takiego w tenisie jeszcze nie było. Alcaraz z Nadalem wyznaczają nowe trendy

Na platformie streamingowej Netflix w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej sportowych pozycji. Poza kultowymi już produkcjami jak "Last Dance" o ostatnim sezonie w karierze Michaela Jordana, czy serialu dokumentalnym o Formule 1, niedawno pojawił się serial o Davidzie Beckhamie, a także "Break Point", podczas którego widzowie od kulis śledzili zmagania tenisowe w 2022 roku.

Czegoś takiego w tenisie jeszcze nie było. Alcaraz z Nadalem trendsetterami

Fanów dyscypliny niedługo czeka kolejna niespodzianka od Netflixa, gdyż na tej platformie odbędzie się transmisja na żywo z tenisowego spotkania. 3 marca 2024 roku w Las Vegas Carlos Alcaraz zmierzy się z Rafaelem Nadalem w meczu pokazowym, a zobaczyć go będzie można jedynie na tej platformie streamingowej. Starcie zatytułowano "The Netflix Slam". To pierwsze takie wydarzenie tenisowe.

To wydarzenie miało mieć miejsce jeszcze w tym roku, lecz zostało odwołane z powodu kontuzji Rafy Nadala. 37-letni Hiszpan wraca do gry w styczniu, więc wyznaczono nową datę jego potyczki z Carlosem Alcarazem. 22-krotny triumfator wielkoszlemowy zagra już w Brisbane - impreza ATP 250, która poprzedza Australian Open. To w Melbourne Nadal doznał kontuzji mięśnia biodrowego, która wykluczyła go z gry w tym roku. W zeszłym roku w pierwszym turnieju wielkoszlemowym z powodu urazu nie zagrał natomiast Carlos Alcaraz.

Ich starcie w Las Vegas odbędzie się 3 marca. To data nieprzypadkowa, gdyż trzy dni później rozpoczyna się cykl Sunshine Double - turnieje w Indian Wells oraz Miami. Rafa Nadal zapowiedział, że zamierza rozegrać normalny sezon, więc należy prognozować, że podczas tych prestiżowych imprezach rangi ATP Masters 1000 również się pojawi.