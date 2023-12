WTA rozdała nagrody. Polacy mogą się cieszyć nie tylko z wyróżnienia Świątek

Iga Świątek ma za sobą kolejny kapitalny sezon. Wygrała aż sześciu turniejów, w tym jeden wielkoszlemowy: Roland Garros. I choć nie obroniła tytułu w US Open, przez co utraciła miano najlepszej rakiety świata, to jej rozbrat z prowadzeniem w rankingu nie potrwał długo, bo zaledwie osiem tygodni. Tym samym po raz drugi z rzędu zakończyła rok na szczycie listy kobiecego tenisa. Ten fakt doceniły władze WTA, które nominowały Polkę do nagrody dla najlepszej tenisistki 2023 roku. W poniedziałek 11 grudnia ujawniono wyniki.

Iga Świątek najlepszą zawodniczką 2023 roku. Tomasz Wiktorowski też otrzymał wyróżnienie. W końcu

Świątek miała silną konkurencję. W gronie kandydatek znalazły się bowiem m.in. tegoroczna mistrzyni Australian Open - Aryna Sabalenka czy triumfatorka US Open - Coco Gauff. Ostatecznie jednak to 22-latce po raz drugi z rzędu przypadło miano najlepszej tenisistki roku.

"Iga Świątek została pierwszą zawodniczką, która zdobyła to wyróżnienie w kolejnych dwóch sezonach od czasów Sereny Williams (2012-2016). Świątek wywalczyła aż sześć tytułów (...), a jej pierwszy triumf w WTA Finals zapewnił jej także prowadzenie w rankingu WTA w grze pojedynczej po raz drugi w rzędu" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu WTA.

A to nie koniec znakomitych informacji dla polskich kibiców. Doceniono też Tomasza Wiktorowskiego. Został on wybrany trenerem roku, choć konkurencja była bardzo silna. Nominowany do nagrody był również szkoleniowiec Coco Gauff, Brad Gilbert. W związku z tym kibice obawiali się, że po raz drugi z rzędu Wiktorowski może zostać "oszukany". W poprzednim roku Polak także był faworytem do triumfu, ale ostatecznie wyróżnienie przyznano trenerowi Jessiki Peguli, Davidowi Wittowi, co wywołało spore kontrowersje.

Tym razem jednak to Wiktorowski był górą. I to zasłużenie. "Polak został triumfatorem tej nagrody ze względu na odporność i siłę psychiczną partnerstwa, które w 2023 roku stawiło czoła ostrej konkurencji. Wraz ze Świątek odzyskał i utrzymał pierwsze miejsce w rankingu WTA, a także poprowadził zawodniczkę do sześciu tytułów i aż 68 zwycięstw w tym sezonie" - czytamy.

WTA przyznało nagrody w czterech innych kategoriach

Duetem roku w grze podwójnej zostały Hunter Storm i Elise Mertens. Z kolei zawodniczką, która zrobiła największy postęp w 2023 roku wybrano Qinwen Zheng. Natomiast w kategorii tenisistek, które awansowały po raz pierwszy w karierze do TOP100 rankingu lub osiągnęły znaczący sukces, triumfowała Mirra Andrejewa. Z kolei ostatnie wyróżnienie dla najlepszej zawodniczki powracającej na kort zgarnęła Elina Switolina.

Teraz przed Igą Świątek przygotowania do kolejnego wymagającego sezonu. Do rywalizacji w WTA oficjalnie powróci dopiero w styczniu 2024. Natomiast wcześniej wystąpi w United Cup. Turniej odbędzie się w dniach 29 grudnia - 7 stycznia. Na pierwszym etapie imprezy reprezentacja Polski będzie mierzyć się z Brazylią oraz Hiszpanią.