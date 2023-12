Świątek poznała rywalki w Australian Open. Spektakularne powroty

Iga Świątek już może zacząć myśleć o Australian Open. Jak co roku pierwszy w sezonie turniej rangi Wielkiego Szlema odbędzie się styczniu na kortach Melbourne. Tym razem rywalizacji potrwa od 14 do 28 stycznia 2024 r. Przygotowania idą pełną parą. W czwartek na oficjalnej stronie internetowej zawodów pojawiła się nazwiska zgłoszonych tenisistek i tenisistów. Świątek jako liderka światowego rankingu oczywiście otwiera listę singlistek.

Oto rywalki Igi Świątek w Australian Open. Uwaga na powroty. Do gry wchodzą wielkie nazwiska

Wśród zgłoszonych znalazła się cała pierwsza dziesiątka rankingu WTA - od Igi Świątek po Barborę Krejcikovą (10. WTA). To oznacza, że do obrony tytułu sprzed roku przystąpi Aryna Sabalenka (2. WTA). Dla Białorusinki, która na chwilę odebrała Polsce prowadzenie w rankingu, był to drugi w karierze i jedyny w poprzednim roku triumf w Wielkim Szlemie. W finale pokonała ówczesną pogromczynię Świątek Kazaszkę Jelenę Rybakinę (4. WTA), która również figuruje na tej liście.

Z pierwszej dwudziestki rankingu WTA brakuje jedynie Szwajcarki Belindy Bencić (17. WTA), która spodziewa się dziecka. Są za to inne znane twarze, których ostatnio nie mogliśmy podziwiać. Najgłośniejszym powrotem wydaje się ten Naomi Osaki. Była pierwsza rakieta świata i dwukrotna zwyciężczyni Australian Open nie gra od września 2022 r. W międzyczasie urodziła córeczkę. Teraz zamierza wznowić karierę. Pierwszy start planuje przy okazji poprzedzającego zmagania w Melbourne turnieju Brisbane International.

Czworo Polaków wśród singlistów w Australian Open 2024. Jest lista zgłoszonych

Inną triumfatorką Australian Open, która wraca na kort, jest Angelique Kerber. Niemka polskiego pochodzenia najlepsza w Australii była w roku 2016. 35-latka również miała przerwę w związku z urodzeniem dziecka. Poza nimi z dawno niewidzianych zawodniczek mają wystąpić także: była mistrzyni US Open Emma Raducanu, a także Jennifer Brady i Amanda Anisimowa. Wszystkie one skorzystają z tzw. zamrożonego rankingu.

Wśród zgłoszonych są w sumie trzy Polki. Poza Świątek są to Magda Linette (24. WTA) i Magdalena Fręch (63. WTA). Jedynym Polakiem w rywalizacji mężczyzna ma być z kolei Hubert Hurkacz (9. ATP). W gronie singlistów największym wydarzeniem jest powrót Rafaela Nadala.