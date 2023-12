Świątek powiedziała, co chciałaby dostać pod choinkę. "Nigdy za wiele"

Iga Świątek przygotowuje się do kolejnego sezonu tenisowego. Poprzedni zakończyła najlepiej jak się dało - zwycięstwem w turnieju WTA Finals i spektakularnym powrotem na szczyt rankingu WTA. Jednym z ważnych fragmentów przygotowań będzie pokazowy turniej Światowej Ligi Tenisa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rywalizacja w nim potrwa aż do Wigilii, dlatego święta nasza najlepsza zawodniczka spędzi daleko od domu.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Kot przed zawodami Pucharu Świata w Klingenthal: Mam miłe wspomnienia z tą skocznią

Tak będą wyglądały święta Igi Świątek. "Ogromnie się z tego cieszę"

Na taki krok Świątek zdecydowała się już po raz drugi z rzędu. Na szczęście będzie miała doborowe towarzystwo. - Rok temu właściwie święta spędzałam sama, więc faktycznie nie była to idealna sytuacja. Dlatego w tym roku przyjeżdża do mnie rodzina, więc właściwie spędzimy je razem, tylko po prostu w innym miejscu. Ogromnie się z tego cieszę. Po zeszłorocznych doświadczeniach uznałam, że to będzie lepsza decyzja - wyznała w wywiadzie z "Super Expressem".

Co Iga Świątek chciałaby dostać od Mikołaja? Oto wymarzony prezent

Temat świąt przewinął się także w rozmowie dla TVP Sport, w której Świątek mówiła o swoich największych marzeniach. - Aktualnie marzę o tym, żeby odpocząć po treningach. Ogólnie marzę o wielu rzeczach, ale jak mówiłam, robię wszystko krok po kroczku. Mam nadzieję, że będę miała dobry wyjazd do Australii - powiedziała. Dostała także pytanie, co chciałaby dostać pod choinkę. - Prezent pod choinkę? Płyty winylowe czy klocki lego zawsze są dobrym pomysłem, ale ogólnie nic nie potrzebuję, więc może coś sentymentalnego? Tego nigdy za wiele - dodała.

Płyty winylowe na tej liście zapewne na tej liście znalazły się nieprzypadkowo. W "Super Expressie" Świątek wspomniała również, że wśród świątecznych prezentów, jakie otrzymała, najbardziej w pamięć zapadł jej gramofon. - To był świetny prezent - przyznała.