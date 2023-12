Czy to już upadek? Nick Kyrgios przekroczył granicę. I to tłumaczenie...

Nick Kyrgios nie zaliczy 2023 roku do udanych - w tym czasie rozegrał tylko jeden mecz. Wszystko z powodu kontuzji. Zanim wróci do gry, to minie jeszcze trochę czasu. Wciąż niepewny jest jego udział w najbliższym Australian Open - na razie zabrakło go na liście zgłoszeń. Okazuje się, że Australijczyk nie zamierza się nudzić i zaangażuje się na platformie znanej głównie z treści dla dorosłych.

4 Fot. Adam Hunger / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl