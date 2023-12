Rosyjska tenisistka wywołała burzę. Odkrywa ciemną stronę znanego trenera

Dmitrij Tursunow przez 17 lat swojej kariery był całkiem przyzwoitym tenisistą. Wygrał siedem turniejów rangi ATP Tour. Najwyżej sklasyfikowany w rankingu mężczyzn był na 20. miejscu w październiku 2006 roku. Jednakże zdecydowanie większe sukcesy odnosił jako trener. Jego nazwisko zyskało na znaczenie w środowisku szkoleniowców WTA, z uwagi skalę zawodniczek, jakie prowadził.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Iga Świątek osiąga tyle sukcesów. Analizujemy

Rosyjska tenisista wywołała burze. Odkrywa ciemną stronę znanego trenera

Od czasu przejścia na emeryturę w 2017 roku Dmitrij Tursunow trenował wielkie nazwiska WTA, takie jak Aryna Sabalenka, Anna Kontaveit, Emma Raducanu, Belinda Bencic, a ostatnio swoją rodaczkę Wieronikę Kudiermietową. Rosjanka jest kolejną tenisistką w ostatnim czasie, z którą współpraca okazała się krótkotrwała. 19. rakieta świata wyjaśniła przyczyny rozstania.

- Dzieje się tak, ponieważ on jest osobą zbyt bezpośrednią. My, zawodniczki, jesteśmy bardzo emocjonalne. Musisz zachować trochę taktu, zwłaszcza gdy mówisz nam, co mamy zrobić, lub gdy w ogóle nie przejmujesz się tym, co my chcemy zrobić - wyznała Weronika Kudiermietowa. Nawet mąż tenisistki, Siergiej Demczin, który również jest częścią jej sztabu, stwierdził, że pełny sezon z Tursunowem byłby zbyt trudny.

Weronika Kudiermietowa jest czwartą zawodniczką, która rozstała się z rosyjskim trenerem od czerwca 2022 roku. Ich współpraca trwała raptem kilka miesięcy - dokładnie od Wimbledonu. Tursunow wyrobił sobie reputację znanego trenera tenisa, współpracując z wieloma czołowymi zawodnikami, jednakże metody stosowane przez 40-latka były często postrzegane jako niekonwencjonalne. U wielu zawodniczek kończą się one jednak kontuzjami. - Jest tak skuteczny, że po kilku miesiącach pracy z nim wszyscy są kontuzjowani lub posiniaczeni. A poza tym… to gówniany człowiek! - wypaliła kiedyś Natalia Zabijako, partnerka Darii Kasatkiny na jednym z vlogów, które regularnie pojawiają się na ich kanale na YouTube.