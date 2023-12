Prestiżowy portal wybrał zawodniczkę roku. Wybór nie mógł być inny

Prestiżowy portal Tennis.com w tym roku zabawił się w "Odliczanie Gracza Roku WTA 2023", co jakiś czas publikując kolejne miejsca. W końcu doszli do pierwszego. Zdaniem dziennikarzy redakcji najlepszą tenisistką mijającego sezonu była Iga Świątek. "Nie był to jej najbardziej dominujący rok, ale stawiała czoła większym przeciwnościom losu niż kiedykolwiek wcześniej" - czytamy na Tennis.com.

4 Fot. LM Otero / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl