317 - tyle dni minęło od ostatniego meczu Rafaela Nadala. 37-latek stracił niemal cały sezon 2023 z powodu urazu mięśnia biodrowego. Ostatni raz Nadal zagrał 18 stycznia w 2. rundzie Australian Open, kiedy przegrał z Mackenziem McDonaldem 4:6, 4:6, 5:7.

W czerwcu 14-krotny zwycięzca French Open zdecydował się przejść operację kontuzjowanego biodra. Po tym wiadomo było, że Nadal w 2023 r. na kort już nie wróci. Niektórzy nawet zastanawiali się, czy Nadal jeszcze wznowi karierę.

W piątek Hiszpan rozwiał wszelkie wątpliwości. Nadal zapowiedział swój powrót w mediach społecznościowych. 37-latek wróci na kort w pierwszym tygodniu stycznia i weźmie udział w turnieju ATP 250 w Brisbane. Będzie to element przygotowań do Australian Open, które Nadal wygrał dwukrotnie: w 2009 r. i 2022 r.

Nadal wraca do gry!

- Po roku bez rywalizacji czas na powrót. Widzimy się w Brisbane - zapowiedział Nadal. Tym samym Nadal potwierdził słowa, które wypowiedział ponad dwa tygodnie temu. Wtedy Hiszpan zapowiadał swój powrót, jednak nie precyzował, kiedy do niego dojdzie.

- Naprawdę wierzę, że wrócę do gry. Nie wiem, na jakim poziomie będę grał, ale nigdy nie straciłem chęci do powrotu i miłości do tego sportu. Jestem przekonany, że kwestie zdrowotne i sprawy z nimi związane idą w dobrym kierunku - mówił Nadal.

37-latek, który jest idolem Igi Świątek, to 22-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych. Nadal dwukrotnie triumfował w Australian Open, aż 14 razy we French Open, dwa razy na Wimbledonie i czterokrotnie na US Open.

Nadal wygrał w karierze 92 turnieje. Przez 209 tygodni był liderem światowego rankingu, w którym obecnie zajmuje dopiero 662. miejsce. To pokłosie nieobecności w rozgrywkach przez 12 miesięcy.