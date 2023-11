Dramatyczne sceny na korcie. Legenda ruszyła z pomocą dziewczynce [WIDEO]

Alicia Molik, legenda australijskiego tenisa, została nową dyrektorką turnieju Adelaide International, rozgrywanego co roku w styczniu tuż przed startem Australian Open. Moment ogłoszenia tej decyzji transmitowała jedna z miejscowych telewizji. Kiedy była zawodniczka udzielała wywiadu, doszło do niebezpiecznej sytuacji. Nagle za jej plecami rozległ się przerażający huk.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Jastrzębskiego Węgla skomentował decyzję o zmniejszeniu PlusLigi: Rozumiem, że zespoły z dołu tabeli mają z tym problem

Przerażające sceny na korcie. Dziewczynka padła nieprzytomna. Trzeźwa postawa legendy

Molik, choć była w tym momencie na wizji, momentalnie odwróciła się i zobaczyła, że stojąca kilka metrów za nią dziewczynka od podawania piłek upadła na kort. Nastolatka leżała bez ruchu, co zaniepokoiło 42-latkę. Bez chwili zastanowienia podbiegła więc z pomocą. Pochyliła się nad dziewczynką i odwróciła na bok, układając w tzw. pozycji bezpiecznej zgodnie z zasadami pierwszej pomocy. Wkrótce dołączyły do niej inne osoby obecne na korcie.

Jak informuje "Mirror", Molik pozostała przy dziewczynce aż do przyjazdu ratowników medycznych. Ci odwieźli ją do szpitala, gdzie obecnie dochodzi do zdrowia. Na szczęście nie stało jej się nic poważnego.

Alice Molik w nowej roli. "To dla mnie szansa"

Postawa Molik może budzić olbrzymi szacunek. Nowa dyrektor turnieju z pewnością zyskała już spore zaufanie. - Tenis jest częścią mojego codziennego DNA, a możliwość wzięcia udziału w światowej klasy wydarzeniu tenisowym w mieście, w którym dorastałam, jest naprawdę czymś wyjątkowym - mówiła w przerwanym wywiadzie. Do tej pory współpracowała ona z australijskimi tenisistkami i jeździła z nimi jako kapitan na turnieje Billie Jean King Cup. - To dla mnie szansa, aby odwdzięczyć się społeczności, która wspierała mnie przez całą moją karierę na korcie. Ostatnia dekada w australijskiej drużynie Billie Jean King Cup przygotowała mnie na kolejne wyzwanie - dodała.

Alice Molik na światowych kortach występowała w latach 1999-2011. Największe sukcesy odnosiła w grze podwójnej. Sięgnęła w niej po triumf w Australian Open 2005 i French Open 2007. Jako singlistka zdobyła pięć tytułów WTA, a jej największym sukcesem w Wielkim Szlemie był ćwierćfinał Australian Open 2005. W tym samym roku zajmowała najwyższe w karierze miejsce w światowym rankingu - ósme.