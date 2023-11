Świątek to zobaczyła i zaniemówiła. Rzeczywiście nie potrzeba było słów [WIDEO]

Carlos Alcaraz (2. ATP) niedawno zakończył sezon. Podczas ATP Finals dotarł do półfinału, gdzie przegrał 3:6, 3:6 z Novakiem Djokoviciem. Hiszpan nie próżnuje i powoli szykuje się do nadchodzącego sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Hubert Hurkacz jest tak niedoceniany? "Ma pecha"

Carlos Alcaraz dał popis w meczu z Tommym Paulem. Iga Świątek zachwycona

Ostatnio 20-letni tenisista brał udział w pokazowych zawodach TennisFest GNP w mieście Meksyk. W obecności 30 tys. fanów na La Plaza de Toros Monumental rywalizował z Tommym Paulem (13.). Pierwszy set był bardzo wyrównany i zakończył się wynikiem 7:6 dla Alcaraza, który w drugiej partii grał na zdecydowanie większym luzie.

Wicelider światowego rankingu prowadził już 4:1. A w szóstym gemie popisał się kapitalnym zagraniem, po którym wyrównał stan na 15:15. Stojąc tyłem do siatki i będąc mniej więcej na linii końcowej, przebił piłkę na drugą stronę. Zrobił to perfekcyjnie, dzięki czemu zdobył punkt. Publiczność była zachwycona, Paul bił mu brawo i złożył symboliczny pokłon. Pod wrażeniem jego zagrania była także Iga Świątek, która zamieściła wymowny wpis na Twitterze. W odpowiedzi na wideo z popisem Alcaraza oznaczyła go i dodała emotikonę wyrażającą szok.

Po tym zagraniu Hiszpan kontynuował dobrą passę i ostatecznie pokonał Amerykanina 7:6, 6:3. Poza nim w ramach imprezy pokazowy mecz rozegrały Maria Sakkari (9. WTA) oraz Caroline Wozniacki (238. WTA), pierwsza z nich wygrała 6:3, 6:4.

Iga Świątek chwali tenisistów i tenisistki. "Pokazała klasę"

Nie tylko Alcaraz w ostatnim czasie dostał pochwałę od Świątek. Polka doceniła również sukces Jessiki Peguli (5.), która znalazła się na prestiżowej liście "30 Under 30" magazynu "Forbes". Polka pogratulowała rywalce sukcesu, za co zebrała sporo pochwał od kibiców. "Pokazała klasę. Zresztą jak zawsze" - pisali.