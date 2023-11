Ależ słowa o Idze Świątek

W minionym sezonie Iga Świątek wygrała sześć turniejów, a triumf w WTA Finals pozwolił jej wrócić na pierwsze miejsce w rankingu. Wyprzedziła Arynę Sabalenkę, która była na czele przez osiem tygodni. - Warunki fizyczne pozwoliły jej bardzo szybko wejść na szczyt, a jej siła mentalna pozwala to udźwignąć. Za to wszystko Idze należą się wielkie brawa. Wielu tenisistów miało jeden dobry sezon, ale utrzymać jedynkę przy swoim nazwisku tak długo, do tego ciągle bronić tytułów, to już najwyższy poziom sportowy - stwierdziła Agnieszka Radwańska, odnosząc się do sukcesu Polki w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Teraz były trener sióstr Williams, Rick Macci, za pośrednictwem X podzielił się swoimi przemyśleniami na temat kluczu do sukcesu 22-latki. 68-letni Amerykanin uważa, że siła mentalna pozwoliła Świątek na powrót na szczyt.

- Czynnikiem X wymierzającej kary Polki jest to, że mentalnie jest w pełni skoncentrowana w każdej minucie, w każdej sekundzie, a ta konsekwentna mentalność przez lata dawała nadzwyczajne rezultaty - napisał na X Macci.

Daria Abramowicz od lutego 2019 roku pracuje z Igą Świątek nad mentalnością. - Nasza współpraca nie dotyczy wyłącznie kontroli emocji na korcie czy realizacji treningu mentalnego, ale i codzienności. Daria obserwuje, jak funkcjonuję, w jakie wpadam schematy, analizuje, jak wpływają na mnie oczekiwania i komentarze innych osób. Nakierowuje mnie na wypracowanie działań, które się u mnie sprawdzą - w ten sposób 22-latka opisywała współpracę z Abramowicz w wywiadzie dla portalu "WP Sportowe Fakty".

Iga Świątek wróciła już do pracy. Przygotowuje się do nowego sezonu

Iga Świątek na kort oficjalnie wróci już w styczniu. Niedawno Iga Świątek wybrała się na wakacje na Malediwy, gdzie miała okazję odpocząć po wyczerpujących zmaganiach na korcie. Ostatnio jednak raszynianka wrzuciła na swój profil na Instagramie zdjęcia, na którym poinformowała o tym, że wróciła do treningów.