Iga Świątek wywołała poruszenie. Wystarczył jeden wpis

Jessica Pegula (5. WTA) była jedną z największych rywalek Igi Świątek (1. WTA) w minionym sezonie. Obie panie mierzyły się w oficjalnych spotkaniach trzykrotnie. Dwa razy górą była Polka - w Dosze (6:3, 6:0), a także w finale w Cancun (6:1, 6:0). Z kolei Amerykanka triumfowała po trzysetowym boju w Montrealu (6:2, 6:7, 6:4). Mimo że zawodniczki walczą ze sobą zaciekle na korcie, to poza nim darzą się sympatią i szacunkiem. Najlepiej świadczy o tym ostatni wpis liderki rankingu WTA.

Iga Świątek pogratulowała Jessice Peguli wielkiego wyróżnienia. Internauci zachwyceni

Kilka dni temu Pegula odniosła spory sukces. Znalazła się na liście "30 Under 30" magazynu "Forbes", a więc w gronie 30 najbardziej wpływowych osób poniżej 30. roku życia w Stanach Zjednoczonych. Uznano, że jest jedną ze wschodzących gwiazd tenisa, która nie tylko osiąga znakomite wyniki na korcie, ale robi też wiele poza placem gry. Mówi m.in. otwarcie o konieczności wyrównania pensji między mężczyznami i kobietami w tenisie.

- Mam nadzieję, że zostawię po sobie ślad, nie tylko pod względem wyników. Niezależnie od tego, czy pomogę w uzyskaniu równej płacy, czy też pomogę dzieciom i zainspiruje je do rozpoczęcia przygody z tenisem, to będzie to wielki sukces. Chcę to zrobić i odwdzięczyć się sportowi tak bardzo, jak tylko mogę - mówiła Pegula w rozmowie z "Forbsem". Wyróżnieniem pochwaliła się też w mediach społecznościowych, na co szybko zareagowała Świątek.

"Gratulacje" - napisała Polka na platformie X (dawniej Twitter), dodając też wymowne emotikony braw.

Taka postawa naszej zawodniczki zrobiła duże wrażenie na internautach. "Dziewczyno, ty zawsze myślisz o innych", "Pokazała klasę. Zresztą jak zawsze", "Iga i Jessica to duet, który zawsze uwielbiamy oglądać" - to tylko kilka z komentarzy, które pojawiły się pod wpisem Świątek.

Pegula ma za sobą udany sezon. To główna kandydatka do zwycięstw w 2024 roku

Teraz obie tenisistki odpoczywają i powoli przygotowują się do sezonu 2024. Na kort oficjalnie powrócą już w styczniu. Niewykluczone, że to właśnie Pegula będzie jedną z głównych rywalek Polki o miano najlepszej rakiety świata. Wskazują na to statystyki z 2023 roku. W grze pojedynczej wywalczyła dwa tytułu - w Montrealu i Seulu. Dotarła też do dwóch ćwierćfinałów rangi Wielkiego Szlema. Dodatkowo może pochwalić się największą liczbą zwycięstw na kortach twardych w minionym sezonie - 43.