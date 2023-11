Iga Świątek znów to zrobiła. Okazała serce. Brawo, brawo

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą niezwykle udany rok. Wygrała aż sześć turniejów, w tym jeden wielkoszlemowy, Roland Garros. Pod wrażeniem jej umiejętności byli eksperci z całego świata. - Jest niesamowicie mocna mentalnie. Uwielbiam oglądać jej mecze, gdy dominuje nad rywalkami (...) Gdy wejdzie swój w rytm, wtedy ani przez moment nie poddaje się, nie obawia się ewentualnego sukcesu, o który walczy - komplementowała ją w rozmowie ze Sport.pl Dominika Cibulkowa. Obecnie Polka odpoczywa od rywalizacji i poświęca się innym czynnościom. Jedną z nich jest pomoc potrzebującym.

Iga Świątek zdobyła się na wielki gest. Olbrzymia kwota trafi na rzecz potrzebujących dzieci

Świątek postanowiła wesprzeć zbiórkę charytatywną organizowaną przez Aleksandra Twardowskiego, o czym wrocławski biznesmen poinformował już 15 listopada. Polka przekazała na ten cel jedną z sukienek, wyprodukowanych przez firmę ON. Atrakcyjność produktu zwiększył jeszcze podpis złożony przez samą 22-latkę.

Licytacja rozpoczęła się trzy dni później. Z kolei w sobotę 26 listopada przedsiębiorca urządził bankiet, podczas którego odbyły się pozostałe licytacje. Na nim ogłoszono też, za ile sprzedano sukienkę Świątek.

I jak się okazuje, aukcja przyniosła sukces. Ostatecznie przedmiot wylicytowano za... 17 tysięcy złotych, o czym poinformowała "Gazeta Wyborcza". Pieniądze zostaną w pełni przekazane na konto Fundacji Słonie na Balkonie, której celem jest pomoc dzieciom, które potrzebują psychiatrycznego wsparcia.

Świątek nie pozostaje obojętna na cierpienie innych. Podnosi głos w sprawie zdrowia psychicznego

Wydaje się, że Polka nie przypadkowo wybrała akurat tę zbiórkę. Już od dawna mówi o istocie zdrowia psychicznego i zachęca do szukania pomocy. Podobnie było 10 października, kiedy to obchodzono Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Wówczas tenisistka opublikowała poruszający wpis.

"Wiecie, że to już moja mała tradycja, że co roku wykorzystuję ten czas, żeby przypomnieć, jak ważne jest czynienie priorytetu ze zdrowia psychicznego, naszego, naszych bliskich, dzieciaków.. (...) Wiem, że dla wielu osób to ważne, aby osoby publiczne kojarzone z 'sukcesem' mówiły o tym głośno: to ludzkie i normalne, że zmagamy się z problemami, to normalne korzystać ze wsparcia, chodzić na terapię, gdy tego potrzebujemy. To normalne prosić o pomoc. To normalne, że nie ze wszystkim możemy poradzić sobie sami. I mam nadzieję, że nikt z nas nie będzie sam, bo zawsze znajdzie się dobry i świadomy człowiek obok" - pisała na Instagramie. Przekazała wówczas też 300 tys. złotych UNICEF na pomoc w zakresie zdrowia psychicznego w Polsce i na świecie.

Świątek wróciła już z wakacji na Malediwach i rozpoczęła treningi. Choć oficjalnie w rywalizacji w WTA wystartuje dopiero w 2024 roku, to jeszcze pod koniec grudnia weźmie udział w United Cup. Tam reprezentacja Polski będzie walczyć z Brazylią i Hiszpanią.