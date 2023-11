Alcaraz i Nadal mają ten sam problem, co Świątek. Chodzi o igrzyska

Przyszłoroczny tenisowy turniej w ramach Igrzysk Olimpijskich rozegrany zostanie na przełomie lipca i sierpnia na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa - tych samych, na których kilka tygodni wcześniej odbędzie się turniej wielkoszlemowy. Jednakże nie wszyscy zawodnicy będą mogli w nim wziąć udział z uwagi na specjalne wymogi kwalifikacji do turnieju olimpijskiego.

Igrzyska bez Nadala i Alcaraza? Muszą przejść specjalną drogę

Pierwszym podstawowym wymogiem jest zajęcie odpowiedniego miejsca w rankingu "Race to Paris" (1-56), co dla najlepszych tenisistów nie powinno być żadnym problemem. Inaczej wygląda jednak sytuacja z drugim warunkiem głównym. Zawodnik lub zawodniczka, chcąca zagrać na igrzyskach olimpijskich, musi mieć na swoim koncie występ w kadrze narodowej w ciągu ostatnich dwóch lat (2023 i 2024). O tej sytuacji informowaliśmy już w przypadku Igi Świątek, gdy w kwietniu z powodu kontuzji wycofała się z rywalizacji z Kazachstanem.

Problem nie dotyczy jednak tylko Polki, ale również dwóch potencjalnych wielkich gwiazd i nadziei medalowych hiszpańskiej kadry - Carlosa Alcaraza oraz Rafaela Nadala. Obaj nie rozegrali meczu w reprezentacji w 2023 roku, więc musieliby uczynić to w eliminacjach do finałów Pucharu Davisa. Niefortunny jest ich termin - luty, zaraz po Australian Open. Z pomocą przyszła jednak światowa organizacja tenisa ITF, która przyznała Hiszpanii dziką kartę do tychże finałów. Takie prawo zyskała również Wielka Brytania.

Decyzja podjęta przez 13 członków Zarządu ITF ma bezpośredni wpływ na system kwalifikacji Carlosa Alcaraza i Rafaela Nadala do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, którzy tym samym nie będą mieli możliwości spełnienia wymogu. Jak informuje "Marca" obaj tenisiści z Hiszpanii będą musieli wysłać za pośrednictwem RFET [hiszpańska federacja tenisowa - red.] pismo do Międzynarodowej Federacji Tenisowej, w którym wyjaśnią powody, dla których nie zagrali dla kadry narodowej.

Madrycki dziennik analizuje, że w przypadku Alcaraza argumentem ma być wspomniana dzika karta, która uniemożliwi mu grę w reprezentacji w lutowych play-offach. W przypadku Nadala sytuacja jest zdecydowanie prostsza, gdyż od stycznia jest kontuzjowany. W takiej sytuacji należy jedynie przedstawić zaświadczenie lekarskie. 22-krotny mistrz wielkoszlemowy weźmie udział w losowaniu dzięki chronionemu rankingowi.

- ITF ma do rozdania osiem dzikich kart w kontekście igrzysk. Takie karty są zwykle przeznaczane właśnie dla tenisistów, którzy nie wypełnili wymogów, a należą do czołówki, albo dla tych z biedniejszych państw lub którzy pozostają np. w konflikcie z własną federacją tenisową i dlatego nie są wystawiani na igrzyska - tłumaczył Mariusz Fyrstenberg w październiku na łamach Sport.pl.