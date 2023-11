Czekali na to lata. Świątek nie przeszła obojętnie. Jedno słowo

Po 47 latach Włosi wrócili na tron i wygrali rozgrywki Pucharu Davisa. W finale już po dwóch meczach singlowych pokonali Australię. Liderem i jednym z bohaterów całego sukcesu był Jannik Sinner, który stoczył m.in. heroiczny bój w półfinale z Novakiem Djokoviciem. Włoskie media podkreślają nawet, że 22-latek swoimi ostatnimi dobrymi występami w ATP Finals oraz Pucharze Davisa stał się najpopularniejszym sportowcem w kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Iga Świątek osiąga tyle sukcesów. Analizujemy

Iga Świątek pogratulowała Włochom wygranej w Pucharze Davisa

Finały Pucharu Davisa, jak i Billie Jean King Cup, odbywają się już po zakończeniu zmagań w najważniejszych turniejach, więc nic dziwnego, że przykuwają uwagę kibiców oraz innych tenisistów. Nie inaczej było w przypadku niedzielnego finału, na którego rozstrzygnięcie zareagowała Iga Świątek.

"Mistrzowie! Forza Italia" - napisał po wygranej w całych rozgrywkach Jannik Sinner w mediach społecznościowych. Na jego wpis odpowiedziała krótko Iga Świątek. "Gratulacje" - napisała z emotikonami oklasków liderka światowego rankingu.

W odpowiedziach do jej tweeta fani reagowali jednoznacznie: "uwielbiam sposób, w jaki dzielisz się życzliwością i doceniasz wysiłek", "zawsze z klasą", "to wspaniałe, że doceniasz wysiłek i osiągnięcia kolegów" - pisali kibice. I to fakt - Świątek regularnie gratuluje sukcesów koleżankom i kolegom z kortów. Było tak m.in. w przypadku awansu Magdy Linette do ćwierćfinału, czy wygranej Petry Kvitovej w Berlinie.

A kiedy polscy kibice będą mogli zobaczyć Igę Świątek w reprezentacyjnych barwach? Z powodu nałożenia się terminarza WTA Finals z finałami BJKC musiała zrezygnować ze startów w Sewilli. Wszystko jednak wskazuje na to, że będzie to możliwe w kwietniu w meczu o awans do turnieju finałowego przeciwko Szwajcarii. A nieco wcześniej będzie na to okazja w United Cup, które zostanie rozegrane na przełomie 2023 i 2024 roku w Australii.