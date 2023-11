Świątek pokazała kibicom, co robi na wakacjach. Nie mogli uwierzyć

We wrześniu tego roku Aryna Sabalenka zepchnęła Igę Świątek z fotelu liderki rankingu WTA. Zaledwie kilka tygodni później Polka miała okazję na rewanż, którą wykorzystała fenomenalnie, zwyciężając meksykańskie WTA Finals bez straty seta. Oprócz tego 22-latka wygrywała również w Dausze, Stuttgarcie, Warszawie, Pekinie i przede wszystkim wielkoszlemowy Roland Garros. Zwycięstwa sprawiły, że w 2023 roku Świątek zarobiła ogromną sumę.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Iga Świątek osiąga tyle sukcesów. Analizujemy

Świątek pochwaliła się zdjęciami na Instagramie. Natychmiastowa reakcja fanów. "Miałaś odpoczywać"

Tuż po zakończeniu minionego sezonu Iga Świątek wybrała się na słoneczne Malediwy, gdzie mogła naładować baterie przed przyszłorocznymi turniejami. - To jest dla mnie najważniejszy czas, jeśli chodzi o odpoczynek, bo mam aż dwanaście dni przerwy od tenisa. Osiem dni spędziłam tutaj na Malediwach i przyznam, że ten wyjazd przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Dziękuje za to firmie PlanetEscape. Mimo że całe życie podróżuję, to jednak bycie w takich tropikalnych i egzotycznych miejscach pokazuje inne atrakcje. Po prostu można poznać inny styl życia i to jak właśnie życie wygląda na tych wyspach - mówiła jeszcze kilka dni temu Iga Świątek o rajskich wakacjach.

Mogłoby się wydawać, że odpoczynek od tenisa Polki nadal trwa, jednak ostatnio na jej profilu Instagram pojawiły się zdjęcia, po których fani nie mają już żadnych złudzeń. "To był dobry tydzień w pracy. A Wam życzę dobrego weekendu!" - napisała 22-latka, dodając jedną fotografię z samochodu, wykonywania ćwiczeń i... kortu. Jak widać, Świątek po krótkiej przerwie wróciła już do tenisowych treningów. Właśnie dzięki temu jest najlepsza na świecie. Nie próżnuje.

"Miałaś odpoczywać" - napisał żartobliwie jeden z fanów. Oprócz tego obserwujący pierwszej rakiety świata chętnie komentowali jej zdjęcia. "Kochamy cię!", "Dzięki i pozdrawiamy", "Jesteś najlepsza!" - czytamy.

Iga Świątek zaczęła mówić o Sabalence. "Polacy nie do końca ją lubią"

Zacięta rywalizacja Igi Świątek i Aryny Sabalenki była widoczna przede wszystkim w 2023 roku. Obie tenisistki walczyły o pierwsze miejsce w rankingu WTA. Białorusince udało się spędzić na nim jedynie kilka tygodni. Ostatnio Polka w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" przyznała, że różni się od starszej koleżanki.

- Widzę, że Polacy nie do końca ją lubią. Zderzają się u nas po prostu dwie zupełnie inne osobowości. Stąd widać kontrast. Nie powiedziałabym, że jestem dobrym charakterem, a ona złym, bo to stawia ją w negatywnym świetle. Jesteśmy po prostu inne - stwierdziła 22-latka.