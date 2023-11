Sabalenka upokorzona, Świątek "schowana". Ogromna burza w sieci

Iga Świątek i Aryna Sabalenka w ostatnich miesiącach toczyły pasjonującą walkę o to, która z nich ostatecznie zostanie numerem jeden w rankingu WTA na koniec sezonu. Ostatecznie to Polka zakończy rok na tym miejscu po wygraniu turnieju WTA Finals w Cancun. Chociaż obie panie są bezpośrednimi rywalkami, to Świątek podkreślała, że mają do siebie dużo szacunku.

- Widzę, że Polacy nie do końca ją lubią. Zderzają się u nas po prostu dwie zupełnie inne osobowości. Stąd widać kontrast. Nie powiedziałabym, że jestem dobrym charakterem, a ona złym, bo to stawia ją w negatywnym świetle. Jesteśmy po prostu inne - przyznała 22-latka w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Brytyjska stacja pominęła Arynę Sabalenkę. A Igę Świątek "ledwo widać"

Jednak ani Sabalenka, ani Świątek nie zyskały największego uznania ze strony stacji Sky Sports. Brytyjski nadawca poinformował w mediach społecznościowych, że przez kolejny rok będzie pokazywał turnieje WTA i ATP. Zrobił to przy pomocy plakatu, na którym umieścił najlepsze tenisistki i najlepszych tenisistów.

Kto się jednak wyróżnia najbardziej? Coco Gauff i Carlos Alcaraz, czyli odpowiednio trzecia tenisistka w rankingu WTA i wicelider zestawienia ATP. W drugim szeregu są Rafael Nadal i Novak Djoković, a Igę Świątek można znaleźć dopiero w trzecim obok Jessiki Peguli czy Stefanosa Tsitsipasa. Próżno jednak na nim szukać Aryny Sabalenki czy Daniiła Miedwiediewa. Powód? Można się tylko domyślać, że chodzi o podejście Brytyjczyków do Białorusi i Rosji po wybuchu wojny w Ukrainie.

Podejście stacji zostało od razu skomentowane przez kibiców pod tweetem. "Żenująca grafika. Nie ma Sabalenki, Miedwiediewa i Rublowa. Carlos i Coco więksi od Novaka i Igi (którzy są numerami 1 i wygrali turnieje Finals)", "zestawienie tenisistów na tym plakacie jest śmieszne", "dlaczego Coco jest tak duża, gdzie Aryna?", "trudno tu znaleźć nr 1 i najlepszą tenisistkę na świecie", "co za dziwny zestaw. Ledwo widać aktualny nr 1 i czterokrotną mistrzynię wielkoszlemową. Sabalenka nie istnieje, podczas gdy jest umieszczonych 6 graczy z Wielkiej Brytanii" - czytamy w wybranych komentarzach. Plakat jednak pozostał i nic nie wskazuje, żeby miał zostać zmieniony.