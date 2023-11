Zobaczył okładkę tenisowego magazynu i się wściekł. "Próbują umniejszać Djokovicia"

Nikola Pilić uważa, że zachodnie media bagatelizują sukcesy Novaka Djokovicia.- Nie chcą zaakceptować faktu, że jest on najwspanialszym zawodnikiem w historii. Dziś otrzymałem do rąk niemiecki magazyn z Rogerem Federerem w smokingu na okładce. Co Federer robi na okładce magazynu dzień po finale w Turynie? - pyta były chorwacki tenisista w rozmowie z portalem tennis365.com.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Iga Świątek osiąga tyle sukcesów. Analizujemy

Pilić występował jako reprezentant Jugosławii. Najwyżej był w 1968 roku na szóstym miejscu w rankingu. Wygrał dziewięć turniejów. Jego najlepsze wyniki to finał Roland Garros 1973 i półfinał Wimbledonu 1967.

Pilić broni Djokovicia

Chorwat uważa, że dziennikarze nie dość uwagi poświęcają Djokoviciowi, który kilka dni temu zwyciężył we Włoszech w Turnieju Mistrzów. W finale pokonał reprezentanta gospodarzy Jannika Sinnera. Dzięki temu Serb zakończył sezon jako lider rankingu ATP.

Pilić nie może zrozumieć, dlaczego zagraniczne media poświęcają tyle uwagi Federerowi. - Z całym szacunkiem dla jego osiągnięć, już od roku przebywa na zasłużonej emeryturze. Próbują umniejszać karierę Djokovicia, ale wszystko na próżno - dodał były kapitan reprezentacji Serbii w Pucharze Davisa.

Novak Djoković ma już 24 tytuły wielkoszlemowe, Rafael Nadal 22, a Roger Federer 20. Ten ostatni zakończył karierę podczas ubiegłorocznego turnieju pokazowego Laver Cup w Londynie.

- To nie był zwykły mecz. To było pożegnanie Rogera Federera z tenisem. Szwajcar w parze z Rafaelem Nadalem przegrali w debla z Jacka Sockiem i Francisem Tiafoe w rozgrywkach Laver Cup. W londyńskiej hali popłynęło morze łez Federera. Płakali kibice, płakał także m.in. Rafael Nadal. Niezapomniana noc - opisywaliśmy tamto wydarzenie.

Becker trenuje Alcaraza, ale chce Djokovicia jak najdłużej w rozgrywkach

Novaka Djokovicia chwalił ostatnio za to Boris Becker, były mistrz wielkoszlemowy, od niedawna trener Carlos Alcaraza, największego dziś rywala Serba. - Dla mnie jest królem. W tym roku wygrał trzy turnieje Wielkiego Szlema i dotarł do finału Wimbledonu – w wieku 36 lat był blisko kalendarzowego Wielkiego Szlema. To jest nie do pomyślenia - mówił Becker.

Niemiec porównał Djokovicia to innych współczesnych legend światowego sportu: "Może trzeba spojrzeć szerzej – żeby teraz był nie tylko najlepszym tenisistą, ale także najlepszym sportowcem. Chcę go porównać do Lionela Messiego, LeBrona Jamesa i Toma Brady’ego. Dla mnie to ta sama kategoria. Wszyscy zdominowali swoje dyscypliny, gdy mieli już ponad 30 lat".

Podopieczny Beckera Carlos Alcaraz jest w tym momencie na drugim miejscu w rankingu ATP. Mimo to Niemiec przyznaje: "Mam nadzieję, że Djoković będzie kontynuował świetne występy przez długi czas, ponieważ najlepszą rzeczą dla młodych tenisistów jest porównywanie siebie z zawodnikiem odnoszącym największe sukcesy w historii. To najlepsza lekcja" - zakończył Becker, który kiedyś współpracował także z Djokoviciem jako jego trener.