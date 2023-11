Świątek mówi szczerze o Sabalence. "Nie do końca ją lubią"

Iga Świątek we wrześniu 2023 roku straciła pierwsze miejsce w światowym rankingu na rzecz Aryny Sabalenki, ale odzyskała je po listopadowym WTA Finals. Rywalizacja obu zawodniczek naznaczyła niemal cały sezon w tenisie na najwyższym poziomie i prawdopodobnie będzie ciągnęła się jeszcze w kolejnych miesiącach. To generuje również niechęć fanów do rywalek ich ulubienicy. Świątek postanowiła to wyjaśnić i zdradziła, jaka relacja łączy ją z Sabalenką.

Iga Świątek przemówiła o Arynie Sabalence. "Widać kontrast"

Walka Świątek z Sabalenką sprawiła, że Białorusinka nie jest szczególnie lubiana przez polskich kibiców. Polka uchodzi za dobrą, a rywalka za złą stronę tej rywalizacji, co ma związek m.in. z zachowaniem na korcie, czy udzielaniem się w akcjach charytatywnych. Świątek również zauważyła tę narrację.

- Widzę, że Polacy nie do końca ją lubią. Zderzają się u nas po prostu dwie zupełnie inne osobowości. Stąd widać kontrast. Nie powiedziałabym, że jestem dobrym charakterem, a ona złym, bo to stawia ją w negatywnym świetle. Jesteśmy po prostu inne - przyznała 22-latka w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Liderka światowego rankingu nie chciałaby jednak mówić nic o zachowaniu przeciwniczki i napędzać negatywnych komentarzy w jej kierunku. Wszystko przez emocje, które panują między nimi.

- Nie chcę być jedną z tych osób, które oceniają. Wiem, jak wygląda życie w internecie i nie chcę się przyczyniać do hejtu wobec kogokolwiek. Przede wszystkim mamy do siebie duży szacunek i jesteśmy sobie życzliwe - podsumowała temat.

Po WTA Finals Igę Świątek i Arynę Sabalenkę dzieli zaledwie 240 punktów na korzyść Polki w rankingu WTA. To zapowiada, że w przyszłym roku obie zawodniczki dalej będą rywalizowały między sobą o najwyższe cele.