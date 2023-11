Canal+ inwestuje w tenis. To już oficjalnie

Od 2021 roku polscy kibice mogą oglądać najważniejsze turnieje rangi WTA 250, 500, 1000 oraz Finals w stacji Canal+. Podpisana w 2020 roku umowa obowiązuje do końca 2026 roku i w tym czasie nadawca może pokazać ponad 50 turniejów i 800 meczów. Zyskał też prawa do skrótów najważniejszych imprez oraz pomeczowych wywiadów, co często widać przy okazji turniejów, w których grają polskie tenisistki z Igą Świątek na czele.

Nasi południowi sąsiedzi inwestują tenis

Jak się okazuje - nie tylko polski Canal+ inwestuje w tenis. Robią to także oddziały stacji w Słowacji i Czechach, które to podpisały umowy z WTA do końca 2028 roku. - Bardzo zależało nam na prawach do transmisji turnieju WTA z kilku powodów. Jednym z nich jest popularność tenisa w Czechach i na Słowacji, a drugim niesamowite sukcesy czeskich zawodniczek w ostatnich latach. Ponadto turnieje rozgrywane są praktycznie przez cały rok i ogląda je w telewizji wielu widzów, wśród których udział kobiet jest znacznie wyższy niż w przypadku większości innych sportów - poinformował Ladislav Rehacek, wiceprezes Canal+ Luxembourg na Czechy i Słowację cytowany przez portal Wirtualne Media.

Inwestycja czeskiego Canal+ w tenis jest całkowicie zrozumiała. W samej pierwszej dziesiątce rankingu WTA są aż trzy tenisistki z tego kraju - Marketa Vondrousova (mistrzyni Wimbledonu), Karolina Muchova (finalistka Roland Garros) i Barbora Krejcikova (mistrzyni Roland Garros z 2021 roku i siedmiokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych w deblu).

Niewykluczone, że z czasem także i polski Canal+ będzie chciał przedłużyć umowę z WTA, patrząc na popularność tenisa oraz Igi Świątek w naszym kraju. Być może stacja chciałaby też powalczyć o prawa do turniejów wielkoszlemowych. Te, póki co, należą do Eurosportu (Australian Open, Roland Garros, US Open) i Polsatu (Wimbledon).