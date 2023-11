Djoković kontra kibice. Znów zaiskrzyło. "Przez cały mecz próbowali"

Reprezentacja Serbii potrzebowała tylko dwóch meczów singlowych, aby zapewnić sobie zwycięstwo nad Wielką Brytanią w ćwierćfinale Pucharu Davisa, który aktualnie rozgrywany jest w hiszpańskiej Maladze. Najpierw Miomir Kecmanovic uporał się z Jackiem Draperem po dwóch tiebreakach, a potem Novak Djoković 6:4, 6:4 ograł lidera rywali Camerona Norrie'ego, co oznaczało, że gra deblowa nie musiała być nawet rozgrywana.

Djoković znów zadarł z kibicami. Teraz się tłumaczy. "Brakowało szacunku"

Lider rankingu i niedawny triumfator ATP Finals w trakcie rywalizacji z Norrie'em po raz kolejny starł się z publicznością. I to kilka razy. Najpierw jeden z kibiców krzyknął podczas serwisu Djokovicia. Dźwięk się przebił, Serb to usłyszał i po wygraniu seta w wymowny sposób odpowiedział fanowi. Najpierw 36-latek przystawił palec do ucha, a następnie pozdrowił kibica przez pocałowanie swojej ręki.

Do kolejnego spięcia doszło podczas wywiadu pomeczowego z udziałem lidera rankingu, podczas którego dochodziły odgłosy bębnów. - Naucz się szanować graczy, naucz się szanować ludzi. Zamknij się. Bądź cicho - krzyknął "Nole" do jednego z kibiców.

Tenisista z Belgradu wytłumaczył się z tych konfliktów podczas konferencji prasowej. - Przez cały mecz brakowało szacunku. Ale znowu jest to coś, na co muszę się przygotować. W Pucharze Davisa to normalne, że kibice czasami przesadzają, a pod wpływem emocji ty także reagujesz i pokazujesz, że nie pozwalasz na takie zachowania. Fani mogą robić, co chcą, ale ja zareaguję. Tak właśnie było - wyznał Novak Djoković. - I na koniec dla tych, którzy tam byli. Jak widzieliście, próbowałem udzielać wywiadu, a oni celowo zaczynali grać na bębnach. Przez cały mecz próbowali mnie wkurzyć. Więc tak, trochę porozmawialiśmy na koniec - szyderczo podsumował Serb.

W sobotę 25 listopada Serbia w półfinale Pucharu Davisa zmierzy się z Włochami. Najprawdopodobniej dojdzie więc do kolejnej konfrontacji Novaka Djokovicia z Jannikiem Sinnerem.