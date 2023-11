Djoković znów szokuje. Tylko spójrzcie, co zrobił po wygraniu seta [WIDEO]

Choć sezon ATP Tour został oficjalnie zakończony, to nie koniec rywalizacji tenisistów, którzy mierzą się jeszcze w finałach Pucharu Davisa, odbywających się w Maladze. Wśród nich znajduje się Novak Djoković (1. ATP), który niedawno nie zostawił suchej nitki na nowej formule drużynowych mistrzostw świata w tenisie. - Pozwolenie jednemu krajowi na bycie gospodarzem finałów przez trzy, cztery lata z rzędu to moim zdaniem za dużo. Ten turniej musi podróżować. To zawody rozgrywane na całym świecie - powiedział tenisista z Serbii na konferencji prasowej.

Reprezentacja Serbii w ćwierćfinale Pucharu Davisa zmierzyła się z Wielką Brytanią. Novak Djoković (1. ATP) w singlu stoczył z Cameronem Norrie’em (18. ATP) niezwykły spektakl, który zakończył się zwycięstwem Serba 6:4, 6:4. Zmaganiu towarzyszyła gorąca atmosfera na trybunach. Widzowie w ogromnej mierze sprzyjali Norrie'mu, a Djoković nie mógł liczyć na przychylność trybun.

Novak Djoković odgryzł się za zachowanie kibica

Najlepszy tenisista świata nie miał łatwo w trakcie meczu. Publiczność starała się go rozpraszać. W mediach społecznościowych pojawił się film, na którym można usłyszeć okrzyk kibica podczas serwisu Djokovicia. Dźwięk się przebił, Serb to usłyszał i po po wygraniu seta w wymowny sposób odpowiedział fanowi. Najpierw 36-latek przystawił palec do ucha, a następnie pozdrowił kibica przez pocałowanie swojej ręki.

To nie pierwszy raz, kiedy Novak Djoković budzi mieszane uczucia wśród tenisowych kibiców. Cztery lata temu Serb wdał się w pyskówkę z kibicem podczas rozgrzewki przed meczem 3. rundy US Open z Denisem Kudlą. - Znajdę cię. Zaufaj mi, przyjdę i cię znajdę - powiedział wściekły Djoković do kibica.

W drugim meczu ćwierćfinałowym Pucharu Daviesa Miomir Kecmanović pokonał Jack Draper (7:6, 7:6). Tym samym cały mecz zakończył się zwycięstwem Serbii 2:0. W półfinale podopieczni Viktora Troickiego zmierzą się z Włochami. Spotkanie zaplanowano na sobotę 25 listopada.