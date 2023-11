Ponad 10 lat dyskwalifikacji! Wielki skandal w tenisie

Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) została utworzona w 2021 roku w celu ochrony uczciwości tenisa na całym świecie, gdyż od wielu lat dochodzi do "match-fixingu", czyli ustawianiu meczów, w którym częsty udział mają zawodnicy. Zwykle dyskwalifikacja dotyczy graczy, lecz tym razem ukarany został sędzia. I to bardzo dotkliwie.

Kolejny skandal w tenisie z ustawieniem meczów. Tym razem bohater innej profesji

Słoweński arbiter Marko Ducman od września pozostawał zawieszony, a ITIA w czwartek poinformowała o ostatecznej decyzji wobec jego osoby. Ducman przyznał się do winy i otrzymał karę 10 lat i 6 miesięcy zawieszenia ze wszystkich tenisowych rozgrywek. Dodatkowo otrzymał karę 75 tysięcy dolarów. Słoweniec współpracował przy dochodzeniu ITIA i zrzekł się prawa do przesłuchania przed niezależnym trybunałem, przyznał się do manipulowania wynikami meczów, w których pełnił funkcję arbitra, aby ułatwić niektóre zakłady online.

"W czasie zawieszenia Marko Ducmanowi nie wolno przewodniczyć ani uczestniczyć w żadnych wydarzeniach tenisowych autoryzowanych przez członków ITIA: ATP, ITF, WTA, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open ani w żadnym innym stowarzyszeniu krajowym" - podsumowała ITIA w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej.

Marko Ducman był sędzią międzynarodowym z brązową odznaką, co oznacza, że nadzorował pojedynki w zmaganiach cyklu ATP, WTA i ITF. Do pracy będzie mógł wrócić w marcu 2024 roku. ITIA to niezależny organ utworzony przez tenisistów w celu promowania, zachęcania, ulepszania i ochrony uczciwości profesjonalnego tenisa na całym świecie.