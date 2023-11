Pique "grabarzem Pucha Davisa". Djoković krytykuje. "To za dużo"

W 2019 roku światowa organizacja tenisowa ITF przegłosowała zmianę formatu rozgrywania Pucharu Davisa. Od tego momentu finał rozgrywany jest w jednym państwie z udziałem ośmiu nacji, na co duży wpływ miała firma Kosmos, należąca do Gerarda Pique, która wykupiła prawa do organizacji tego turnieju. Zmiany wspierane przez byłego piłkarza były bardzo krytykowane w świecie tenisa, a Hiszpana nazwano "grabarzem Pucharu Davisa". "Pieniądze wygrały ze 118-letnią tradycją" - pisano wówczas. W styczniu ITF ogłosiło zakończenie kilkuletniej współpracy z promotorem i odzyskanie przez Światową Federację Tenisową kontroli nad imprezą, jednakże format Pucharu Davisa nie uległ zmianie.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz diagnozuje problemy reprezentacji. „To jest kluczowe"

Novak Djoković krytykuje organizatorów Pucharu Davisa. "Za dużo"

Finały tegorocznej edycji Davis Cup odbywają się w tym tygodniu w Maladze. Ponownie, gdyż impreza od 2019 roku nie wyniosła się poza granicę Hiszpanii. Od tego czasu dwukrotnie gospodarzem był Madryt oraz Malaga, gdzie rywalizacja odbywać się będzie trzeci rok z rzędu.

Niezadowolenie z takich decyzji organizatorów wyraził Novak Djoković, który znalazł się w kadrze Serbii, mimo że ma w nogach niedawną rywalizację w paryskiej hali Bercy oraz ATP Finals. W obu tych imprezach triumfował.

- Pozwolenie jednemu krajowi na bycie gospodarzem finałów przez trzy, cztery lata z rzędu to moim zdaniem za dużo. Ten turniej musi podróżować. To zawody rozgrywane na całym świecie - powiedział tenisista z Serbii na konferencji prasowej przed pierwszym meczem.

Rywalem jego reprezentacji w ćwierćfinale będzie Wielka Brytania. Novak Djoković w singlu zmierzy się z Cameronem Norrie’em. - Wydaje mi się, że finały Pucharu Davisa, przynajmniej jeśli chcesz je utrzymać format z finałową ósemką, powinny odbywać się co roku gdzie indziej. Nie powinny pozostawać w jednym miejscu na dłużej niż rok - podsumował 24-krotny mistrz wielkoszlemowy.