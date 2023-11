Zagraniczne media zachwycone wyczynem Hurkacza. "Potwór"

Długo nie zapowiadało się, że sezon 2023 będzie tak udany dla Huberta Hurkacza. Co prawda w lutym wygrał imprezę ATP 250 w Metz, lecz w najważniejszych turniejach osiągał przeciętne wyniki. W Wielkim Szlemie nie zanotował żadnego ćwierćfinału - dwa razy odpadał w czwartej rundzie. Trzecia runda była jego maksymalnym osiągnięciem w pierwszych sześciu turniejach Masters 1000.

Zachwyceni wyczynem Hurkacza. "Potwór"

Przełom przyszedł w Cincinnati, gdzie polski tenisista dotarł do półfinału. Następnie był triumf w Szanghaju oraz ćwierćfinał w Paryżu. Bardzo dobre wyniki w końcówce sezonu pozwoliły mu po raz trzeci z rzędu zakończyć rok w czołowej dziesiątce rankingu mężczyzn, a także zająć dziewiąte miejsce w klasyfikacji Race, co oznaczało bycie pierwszym rezerwowym podczas niedawnego ATP Finals. Hurkacz wszedł do gry w trakcie rywalizacji na skutek kontuzji Stefanosa Tsitsipasa i zmierzył się z Novakiem Djokoviciem. Przegrał 6:7 (1), 6:4, 1:6.

26-letni Wrocławianin w starciu z liderem rankingu posłał aż 24 asy, lecz nie powinno to dziwić, gdyż pod względem serwisu Hubert Hurkacz całkowicie zdominował miniony sezon, w którym zanotował w sumie 1031 asów! Nie miał sobie pod tym względem równych, gdyż licznik drugiego w tej klasyfikacji Taylora Fritza zatrzymał się na 692 asach.

"Potwór. Prawdziwe szaleństwo, które stawia Huberta w roli bardzo niebezpiecznego rywala w 2024 roku" - podkreśla hiszpański portal "puntodebreak.com".

Podium klasyfikacji największej liczby asów w sezonie 2023 ATP zamyka Rosjanin Andriej Rublow z dorobkiem 616 asów. Czwarty w tej klasyfikacji Niemiec Alexander Zverev miał od niego trzy asy mniej. Na piątym miejscu jest Rosjanin Daniił Miedwiediew 547 asów.