Reprezentantka Polski rozbiła Hiszpankę w pył. Magiczna bariera tuż-tuż

Rywalką Kawy (205. WTA) w dzisiejszym meczu była 18-letnia Ariana Geerlings (848. WTA). Ogromna różnica w rankingu potrafi być jednak zwodnicza. Przekonała się o tym poprzednia rywalka Hiszpanki - Włoszka Nuria Brancaccio, która w klasyfikacji WTA jest zaledwie dwie pozycje niżej od Polki, a która z Geerlings przegrała 4:6, 0:6.

Kawa awansowała do ćwierćfinału. Zagra na Australian Open?

Katarzyna Kawa turniej w Hiszpanii rozpoczęła od zwycięstwa z Darją Semenistają (136. WTA). Teoretycznie rozgrywany w czwartek 23 listopada mecz przeciwko Geerlings miał być dużo łatwiejszy - Polka była faworytką, ale Hiszpanka bardzo dobrze rozpoczęła spotkanie i już na samym początku przełamała Kawę. Ta jednak szybko sobie z tym poradziła, a wkrótce okazało się, że jej rywalka nie umie wygrywać gemów, w których serwuje i ostatecznie pierwszy set zakończył się wygraną Polki 6:2.

Ten sam mankament młodej Hiszpanki udało się wykorzystać Kawie w drugim secie. Kolejny raz wygrała cztery gemy, w których serwowała jej przeciwniczka. Dominacja Polki w tym spotkaniu była niezaprzeczalna. Oba sety wygrała 6:2.

Rywalką Kawy w ćwierćfinale będzie zwyciężczyni meczu Majar Sherif (59. WTA) - Mia Ristić (366. WTA). Egipcjanka jest faworytką do końcowego zwycięstwa w całym turnieju. 17-letnia Serbka ma ogromny talent. W zeszłym roku wygrała juniorskie mistrzostwa Europy.

Dla Katarzyny Kawy awans do ćwierćfinału wiąże się z jeszcze jedną dobrą wiadomością. Taki wynik oznacza, że w rankingu WTA będzie sklasyfikowana w okolicach dwusetnego miejsca. Taki rezultat sprawia, że powinna wystąpić w przyszłorocznych kwalifikacjach do Australian Open. Tegoroczny turniej ominął Polkę. Za to w zeszłym roku odpadła już w pierwszej rundzie eliminacji po meczu z Nao Hibino 1:6, 5:7.