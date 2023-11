Szokujące słowa byłego trenera sióstr Williams o Idze Świątek

Iga Świątek straciła pozycję liderki rankingu WTA po US Open. Wówczas najlepszą tenisistką na świecie stała się Białorusinka Aryna Sabalenka. Do utrzymania pozycji potrzebowała punktów, które mogła zyskać na turniejach w Azji oraz WTA Finals. Ostatecznie obie zawodniczki wystartowały w tych samych zawodach, ale tylko jedna z nich odniosła końcowy sukces. Świątek najpierw triumfowała w WTA w Pekinie, a następnie nie dawała szans kolejnym rywalkom w Cancun.

Świątek od samego początku pokazywała, że jest dobrze przygotowana do WTA Finals. Już przed startem zawodów wiadomo było, że nie może pozwolić sobie na potknięcia, jeśli myśli o powrocie na szczyt rankingu WTA. Podobnie sytuacja wyglądała u Sabalenki. Wyścig obu zawodniczek był więc bardzo emocjonujący. Ostatecznie to Białorusinka potknęła się w finałach sezonu, przegrywając w grupie 4:6, 3:6 z Jessicą Pegulą. A następnie w półfinale z samą Świątek 3:6, 2:6.

Cały świat zachwycał się wynikami Świątek, a ta wybrała się na zasłużony odpoczynek. - Trochę sobie pofolgowałam, więc mam nadzieję, że to nie wpłynie na okres przygotowawczy, ale ogólnie fakt, że miałam okazję spędzić tutaj trochę czasu, doda mi energii do tego, by pracować jeszcze ciężej - mówiła w ostatnich dniach. Na jej temat wypowiedział się też Rick Macci, były trener sióstr Sereny i Venus Williams.

- Po pierwsze, Iga [Świątek] udowodniła swoją wartość czterema turniejami wielkoszlemowymi, mentalnie udowodniła swoją wartość i nigdzie się nie wybiera. Myślę, że jest o klasę wyżej, nikt nie jest niepokonany, ok, ale myślę, że jest znacznie lepsza psychicznie niż reszta stawki. Aryna Sabalenka może wchodzić i wychodzić, Rybakina może być trochę rozbita. Forehand Coco Gauff jest trochę niepewny - powiedział Macci w podcaście Match Point Canada.

I dodał: - Ale myślę, że gra kobiet jest tak płynna, ponieważ nie ma zbyt wielu ludzi, którzy tam byli i to robili. Wiesz, o czym mówię, zawodniczek, które mają rodowód i wygrały dwa, trzy, cztery lub pięć Wielkich Szlemów. Więc każda kobieta tam wchodzi i ma szansę.

Nagle Macci wrócił do tematu Świątek i pozwolił sobie na zaskakujące porównanie. - Może nie na glinie [mączce - przyp. red.], bo na glinie Iga jest czymś w rodzaju Martiny Hingis na sterydach, po prostu rzeźbi kąty i kroi cię jak indyka na Święto Dziękczynienia. Jest zdecydowanie najlepsza - podkreślił. Dodał też, że jedynie miałby oko na trzy zawodniczki, o których wspomniał wcześniej.

Porównanie Świątek do Hingis nie jest przypadkowe. Martina Hingis to szwajcarska tenisistka, która w karierze pięciokrotnie triumfowałą w turniejach Wielkiego Szlema (trzykrotnie Australian Open i po razie Wimbledon, US Open). Dotarła też do finału Roland Garros w latach 1997 i 1999. To właśnie w tych zawodach Świątek triumfowała już dwukrotnie. Hingis do tego wielokrotnie wygrała każdy z turniejów wielkoszlemowych w deblu.