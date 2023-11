Swiątek zaskoczyła. Wyjątkowe zdjęcie z reprezentantami Polski

Iga Świątek na początku listopada zwyciężyła w wieńczącym sezon turnieju WTA Finals w meksykańskim Cancun. Dzięki temu po dwumiesięcznej przerwie wyprzedziła Arynę Sabalenkę w rankingu WTA i rok zakończyła jako liderka światowych list. Teraz Polka ma czas, by naładować akumulatory przed kolejnym sezonem. Spędza więc czas w ciekawy sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto odpowiada za marazm w reprezentacji Polski? "Największe pretensje"

Iga Świątek, a obok dwaj znani piłkarze. Spróbowali się na korcie

Kilka dni temu Iga Świątek pochwaliła się w mediach społecznościowych, że w ramach urlopu wybrała się na osiem dni na Malediwy. Jak przyznała, głównie odpoczywała, choć udała się na kilka interesujących wycieczek. - Trochę sobie pofolgowałam, więc mam nadzieję, że to nie wpłynie na okres przygotowawczy, ale ogólnie fakt, że miałam okazję spędzić tutaj trochę czasu, doda mi energii do tego, by pracować jeszcze ciężej - opowiedziała na Instagramie.

Tym razem nasza tenisistka miała okazję poznać dwóch byłych reprezentantów Polski w piłce nożnej - Adriana Mierzejewskiego i Radosława Majewskiego. W środę pierwszy z nich pochwalił się na platformie X wspólnym zdjęciem z Igą Świątek oraz kolegą z boiska.

Panowie poza miłym spotkaniem z pierwszą rakietą świata sami spróbowali swoich sił na korcie. Prawdopodobnie rozegrali między sobą partię tenisa, bo nieco później Mierzejewski wstawił kolejne zdjęcie z Majewskim. Obaj nieco już zmęczeni pozowali przy siatce. - Miazga. 7:1 jak zawsze - napisał 37-letni piłkarz.

Adrian Mierzejewski w reprezentacji Polski rozegrał 41 meczów, w których zdobył trzy bramki. W przeszłości grał m.in. w Polonii Warszawa, Trabzonsporze, Al Nassr czy Sydney FC. Do końca tego roku obowiązuje go kontrakt z chińskim Henan FC.

Z kolei Majewski w kadrze wystąpił tylko dziewięć razy, a od lipca pozostaje bez klubu. Ostatnio bronił barw Wieczystej Kraków. Wcześniej również był zawodnikiem Polonii, a także Lecha Poznań, Nottingham Forest czy Western Sydney.