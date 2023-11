Burza po decyzji WTA. Chodzi o trenera Świątek. Znowu go wykiwają?

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą bardzo udany sezon. Prezentowała wysoką formę niemal przez cały rok i wygrała między innymi wielkoszlemowy French Open oraz WTA Finals. Po triumfie w tym ostatnim turnieju wróciła na pozycję liderki rankingu WTA, wyprzedzając Arynę Sabalenkę (2. WTA).

Świątek i Wiktorowski nominowani przez WTA. Kibice stają po ich stronie

Dzięki temu Polka została nominowana do nagrody dla najlepszej tenisistki 2023 roku. Oprócz niej wyróżniono także między innymi Arynę Sabalenkę i Coco Gauff (3. WTA). Doceniony został również trener Świątek Tomasz Wiktorowski, który powalczy o nagrodę dla najlepszego szkoleniowca. Poza nim szansę na ten tytuł ma trener Coco Gauff Brad Gilbert. Wywołało to wielkie poruszenie wśród fanów tenisa, którzy obawiają się, że Amerykanin będzie faworyzowany i to on zdobędzie tę nagrodę, a nie Wiktorowski.

"Nominowali Gilberta. Teraz wiemy już, kto wygra" - czytamy na Twitterze. Inni fani nawiązali do sytuacji z zeszłego roku, który również był bardzo udany dla Świątek (37 zwycięstw z rzędu i triumf między innymi w Roladzie Garrosie i US Open). Mimo to nagrodę dla trenera sezonu otrzymał David Witt, współpracujący z Jessiką Pegulą (5. WTA). "Lepiej tego tym razem nie zepsujcie, jak w zeszłym roku z Wittem, bo inaczej staniecie się jeszcze większym pośmiewiskiem", "Tomasz powinien wygrać w 2022 roku. Niestety dziennikarze byli proamerykańscy i w tym roku znów tacy będą. Wybrali trenera Peguli i teraz wybiorą trenera Gauff" - czytamy dalej.

Coco Gauff również ma za sobą dobry sezon, ale z pewnością nie był tak udany jak Świątek. Amerykanka po raz pierwszy w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej. We wrześniu triumfowała na kortach US Open.

Poza nagrodami dla najlepszej tenisistki i najlepszego trenera WTA nominowało także zawodniczki w innych kategoriach. Mowa o najlepszym deblu roku, największym postępie, znaczącym sukcesie oraz "powrocie roku". Zwycięzców wyłonią przedstawiciele międzynarodowych mediów tenisowych, którzy oddadzą głosy.