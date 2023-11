Otwarty spór tenisistek z WTA. Była gwiazda: Najlepsze na świecie muszą cierpieć

Dominika Cibulkova cztery lata temu zakończyła udaną tenisową karierę. W 2017 roku Słowaczka była nawet czwarta w rankingu WTA, a jej największe sukcesy to zwycięstwo w turnieju WTA Finals 2016 w Singapurze, finał Australian Open 2014, półfinał Roland Garros 2009 czy ćwierćfinały Wimbledonu (2011, 2016, 2018).

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Hubert Hurkacz jest tak niedoceniany? "Ma pecha"

Z Cibulkovą porozmawialiśmy o tym, co dzieje się w światowym tenisie. Zapytaliśmy Słowaczkę, jak ocenia organizację niedawnego turnieju WTA Finals 2023 w Cancun i jak podchodzi do sporu na linii tenisistki - WTA, bo między zawodniczkami a Organizacją Kobiecego Tenisa pojawiają się zgrzyty.

W ostatnich tygodniach media ujawniły, że tenisistki domagają się zmian w rozgrywkach. Pod listem do WTA podpisało się ponad 20 zawodniczek, w tym Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Swój list wystosowała także Iga Świątek. Tenisistki oczekują m.in. poprawy warunków na turniejach, braku rozgrywania spotkań w późnych godzinach wieczornych lub w nocy, zabezpieczenia interesów w przypadku kontuzji czy macierzyństwa oraz zaplanowania kalendarza rozgrywek w taki sposób, by nie były narażane na problemy zdrowotne.

Dominika Cibulkova o sporze tenisistek z WTA

W Cancun część najlepszych dziś tenisistek świata krytykowała otwarcie WTA za poziom organizacji imprezy. W trakcie turnieju szef Organizacji Kobiecego Tenisa Steve Simon zapowiedział zmiany w sposób ogólnikowy, a po zawodach nie zabierał już głosu. WTA prawdopodobnie bierze zawodniczki na przeczekanie.

- Słyszałam wiele narzekań tenisistek na turniej w Cancun, co na pewno jest bardzo przykre. Impreza rangi WTA Finals powinna stać na najwyższym poziomie. Gdy miałam okazję w niej występować, wszyscy bardzo mocno dbali o zawodniczki, nie można było przyczepić się do czegokolwiek. Mam nadzieję, że WTA będzie pracować nad tym, by kolejny taki turniej wyglądał lepiej - mówi nam Dominika Cibulkova.

A jak Słowaczka podchodzi do sporu tenisistek z działaczami WTA? Czy jej zdaniem w kalendarzu nie ma zbyt wielu turniejów? - Kalendarz zawsze był ciężki, także w czasach gdy miałam okazję grać. Czułyśmy się przemęczone, terminarz pozostawał wymagający. Gdy jesteś w top 10, musisz grać w wielu turniejach, nabija się wielka liczba spotkań. Tenis to ciężki sport, ale zarabiamy w nim duże pieniądze. Oczywiście czasem też narzekałyśmy między sobą na kalendarz, ale nigdy nie zabierałyśmy głosu publicznie na ten temat - wskazuje Cibulkova.

Tenisistki należą do grona najlepiej zarabiających zawodniczek w całym kobiecym sporcie - taki ranking pod koniec ubiegłego roku przygotował magazyn "Forbes". W top 10 było wtedy aż siedem tenisistek: Naomi Osaka, Serena Williams, Emma Raducanu, Iga Świątek, Venus Williams, Coco Gauff i Jessica Pegula.

Z drugiej strony pieniądze nie są w stanie wynagrodzić wszystkiego. To dlatego czołówka kobiecego tenisa domaga się zmian, martwi się o zdrowie i apeluje o "większy szacunek", jak to ujęła niedawno Aryna Sabalenka w Cancun.

Cibulkova dodaje: - Jestem zdania, że WTA ma za sobą bardzo ciężkie czasy. Kilka wielkich nazwisk odeszło niestety z rozgrywek. Ponadto przyszła pandemia, to wszystko uderzyło w organizację. Tenisistki muszą także pomóc w rozwijaniu reputacji WTA. Gdy miałam okazję grać, zawsze starali się zrobić wszystko, co najlepsze dla tenisistek. Jestem pewna, że to się nie zmieniło. To trudne, ale gdy jesteś wśród najlepszych na świecie, czasem musisz też cierpieć.

Cibulkova mówiąc "WTA ma za sobą bardzo ciężkie czasy", wskazuje na ostatnie lata, gdy Organizacja Kobiecego Tenisa ucierpiała finansowo z powodu pandemii i utraty rynku chińskiego. Ten drugi czynnik był najbardziej kłopotliwy.

Chiny najpierw zamknęły się na świat z powodu COVID-19. Później przyszły oskarżenia byłej tenisistki Peng Shuai o napastowanie seksualne skierowane wobec byłego dygnitarza Partii Komunistycznej. WTA stanęła po stronie tenisistki, tracąc pieniądze, sponsorów i turnieje na cztery lata. Chińskie imprezy wróciły dopiero w tym roku.

Nowa czołówka kobiecych rozgrywek

Kobiecy tenis przeżywał też niedawno zmianę warty. Dominatorki ostatnich lat odchodziły z kortu, czasem w niesławie. Maria Szarapowa po zawieszeniu za doping trochę jeszcze pograła, ale w końcu zakończyła karierę, a przyszłość zawieszonej za naruszenie przepisów antydopingowych Simony Halep jest niepewna. Rok temu Serena Williams zdecydowała się zrezygnować ze startów, jej starsza siostra Venus pozostaje czynną tenisistką, choć już bez większych sukcesów.

W ich miejsce pojawiły się jednak nowe gwiazdy. Przyszły rok to zapewne kontynuacja pasjonującej rywalizacji między Igą Świątek a Aryną Sabalenką - na koniec tego sezonu numer 1 od numeru 2 światowego rankingu dzieli mniej niż 300 punktów. Do tego są Coco Gauff jako już mistrzyni wielkoszlemowa (US Open), solidna Jessica Pegula i mająca gigantyczny potencjał Jelena Rybakina.

Ale, jak widać, nowe gwiazdy nie są zadowolone ze wszystkich warunków proponowanych przez WTA. Debata medialna, czy też komentarze dotyczące rozgrywania największych turniejów, pojawiają się od kilku miesięcy i póki co niewiele wskazuje na to, że sytuacja się zmieni zgodnie z oczekiwaniami tenisistek.