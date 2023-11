Tak Djoković zachował się przed meczem z Hurkaczem. "Nie wiem, co się działo"

Mijający sezon 2023 ATP Tour bez wątpienia należał do Novaka Djokovicia, który wygrał trzy turnieje wielkoszleme - Australian Open, Roland Garros oraz US Open - a na koniec po raz siódmy w karierze triumfował w ATP Finals, pokonując w finale Włocha Jannika Sinnera 6:3, 6:3.

Zaskakujące kulisy triumfu Djokovicia w ATP Finals. "Zniknął na cały dzień"

W pewnym momencie Turnieju Mistrzów Djoković nie był jednak zależny jedynie od siebie. 36-letni Serb po pokonaniu Huberta Hurkacza w trzech setach w ostatnim meczu grupowym, wciąż drżał o awans do półfinału i musiał liczyć na zwycięstwo Jannika Sinnera nad Holgerem Rune, gdyż sam wcześniej przegrał z Włochem, któremu później, jak wspomniano, zrewanżował się w finale.

Jannik Sinner z Novakiem Djokoviciem wygrał w drugim meczu grupowym po ponad trzygodzinnej walce 7:5, 6:7(5), 7:6(2). To był epicki mecz, po którym Włoch zgłosił angaż do bycia faworytem całej imprezy, skoro ograł numer jeden na świecie i to w takim stylu. Jak na łamach "Tuttosport" zdradził Goran Ivanisević serbski tenisista po tej porażce dosłownie zniknął na całą dobę!

- Nie jest łatwo z nim rozmawiać, kiedy przegrywa. We wtorek wieczorem mecz zakończył się późno. W środę nie widzieliśmy go przez cały dzień. Nie wiem, co się działo - wyznał chorwacki szkoleniowiec Djokovicia.

- Byliśmy w szatni i nie wiedzieliśmy, czy powinniśmy wracać do domu, czy musimy iść na rozgrzewkę, bo on miał grać z Hurkaczem. Siedzieliśmy, czekaliśmy i w końcu dowiedzieliśmy się, że będzie grał - kontynuował Goran Ivanisević.

36-letniemu Serbowi w trakcie tego tygodnia dokuczały problemy zdrowotne. Sam przyznawał, że jest przeziębiony.

- Jak każdy człowiek, kłóci się sam ze sobą. Mieliśmy do niego cierpliwość. Miałem tu swoją rodzinę, więc w środę poszliśmy na zakupy. Kim jestem, żeby się złościć na Novaka? On jest najlepszy w historii. Złości mnie tylko wtedy, gdy nas karci bez powodu. Tak, to nie jest łatwe, wcale nie jest łatwe. Takie jest życie. Jest numerem jeden i zawsze chce więcej - podsumował były tenisista.