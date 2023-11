Kontuzja wykluczyła rywalkę Świątek z WTA Finals. Po miesiącu przerwała milczenie

Pięć dni przed rozpoczęciem WTA Finals Karolina Muchova poinformowała, że musi wycofać się z turnieju. Przyczyną tej decyzji była kontuzja nadgarstka. "Niestety czas rekonwalescencji jest dłuższy, niż pierwotnie zakładano, dlatego musiałam podjąć tę nieprzyjemną decyzję" - pisała wtedy w mediach społecznościowych.

Karolina Muchova ma wiadomość dla świata. "Żyję"

Wcześniej Czeszka rozgrywała dobry sezon. Dotarła m.in. do finałów: Rolanda Garrosa, gdzie przegrała z Igą Świątek i turnieju WTA w Cincinnati, w którym była gorsza od Coco Gauff. Wystąpiła też w półfinale US Open - tam również lepsza była Amerykanka. Z powodu urazu na WTA Finals zastąpiła ją Maria Sakkari, która ostatecznie trafiła do innej grupy niż Iga Świątek. Greczynka na tym turnieju przegrała wszystkie mecze.

W końcu - po prawie miesiącu bez żadnych wiadomości - Muchova odezwała się do kibiców na Instagramie, gdzie poinformowała ich o swoim stanie zdrowia.

"Żyję! Wielkie dzięki za wszystkie wasze wiadomości. Wzięłam krótką przerwę, żeby się naładować i skupić na wyleczeniu kontuzji nadgarstka, spędzeniu czasu z najbliższymi i oczywiście utrzymaniu reżimu treningowego. Wygląda na to, że zbliżają się lepsze dni i nie mogę się doczekać, żeby ponownie zobaczyć was wszystkich na trybunach!" - zwróciła się do fanów.

Karolinie Muchovej pozostaje życzyć jak najszybszego powrotu na korty. Ostatni mecz rozegrała ponad dwa miesiące temu, w półfinale US Open, w którym przegrała z Coco Gauff 4:6, 5:7. Amerykanka ostatecznie okazała się górą w całym turnieju. W finale pokonała Arynę Sabalenkę 2:6, 6:2, 6:2.